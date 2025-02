Iconische Mercedes-bolide geveild voor recordgedrag

Een iconische Mercedes-bolide heeft een recordbedrag opgeleverd tijdens een veiling. De wereldberoemde Mercedes W196R Stromlinienwagen is nu namelijk de duurste Formule 1-wagen ooit. De klassieker werd verkocht voor een bedrag van meer dan vijftig miljoen euro.

Op zaterdag ging de Mercedes W196R Stromlinienwagen onder de hamer in de Duitse stad Stuttgart. Veilinghuis RM Sotheby's veilde de wagen met chassisnummer 00009/54 die in 1965 door Mercedes werd gedoneerd aan het Indianapolis Motor Speedway Museum. Het is een unieke wagen, aangezien het gaat om een wagen met afgesloten wielkappen en een verlengde wielbasis. Hierdoor de auto beter presteren op circuits met lage downforce.

Recordbedrag

De wagen uit 1954 werd verkocht voor 46,5 miljoen euro. Met de toevoeging van de aankooppremie is dat bedrag opgelopen naar 51,5 miljoen euro. Met dit reusachtige bedrag is er een record verbroken, want het is de duurste Formule 1-wagen ooit. Het record stond sinds 2013 op naam van een normale versie van de Mercedes W196R uit 1954, deze wagen leverde toen een bedrag van 23 miljoen euro op. De derde wagen in de top drie is ook een Mercedes. Het gaat om de Mercedes W04 waarmee Lewis Hamilton in 2013 reed, deze auto bracht 17 miljoen euro op.

Fangio & Moss

De nieuwe eigenaar van de Mercedes W196R Stromlinienwagen krijgt een auto met een mooie geschiedenis in zijn of haar bezit. Met dit chassis wist Juan Manuel Fangio in 1954 de Argentijnse Grand Prix te winnen, om daarna ook de Formule Libre-race op hetzelfde circuit op zijn naam te schrijven. De auto was op dat moment echter nog niet voorzien van het bodywork, dit werd pas later op de wagen geplaatst. Met bodywork op de wagen reed Stirling Moss de Italiaanse Grand Prix. Hij wist echter niet te finishen, maar het Britse race-icoon reed wel de snelste ronde van de race.