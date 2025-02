Newey onthult zorgwekkend nadeel van budgetcap

De Formule 1 heeft er in de afgelopen jaren alles aan gedaan om de sport eerlijker te maken. In 2021 werd de budgetcap ingevoerd, maar dat heeft niet alleen maar positieve gevolgen. Adrian Newey onthult dat het enorme negatieve gevolgen heeft voor de teams.

In 2021 werd de budgetcap ingevoerd in de Formule 1. Deze nieuwe regel zorgde direct voor controverse, toen bleek dat Red Bull de cap had overschreden. Het werd een enorme rel, maar Red Bull kreeg een relatief lage straf. De budgetcap ligt momenteel op 135 miljoen dollar. Voor de teams is het belangrijk om deze regel niet te overschrijden, waardoor ze soms zelfs updates niet kunnen introduceren.

Wapenwedloop

Adrian Newey stelt echter dat de nadelen nog veel groter kunnen zijn. De topontwerper verliet vorig jaar Red Bull, en gaat later dit jaar aan de slag bij Aston Martin. In een interview met Auto, Motor und Sport wordt hij gevraagd naar zijn mening over de budgetcap: "De budgetcap, er moet een manier zijn om de kosten voor de teams te beheersen. Of zeker het voordeel van meer geld uitgeven in de Formule 1, om er gewoon een wapenwedloop van te maken waarbij het team met het grootste budget wint. Daar ben ik het mee eens."

Mensen kwijtraken

Maar volgens Newey zit er ook een donkere kant aan de budgetcap: "De budgetcap is echter ook een ding met veel verborgen nadelen. Eén daarvan is dat het betekent dat de Formule 1 niet langer de best betalende industrie is." Newey legt deze zorgwekkende zaak uit: "Als we bijvoorbeeld bij Red Bull mensen kwijtraakten, dan was dat bijna altijd aan een ander team. Nu verliezen we mensen aan techbedrijven, omdat die beter betalen. We verliezen mensen aan WEC-teams, omdat die beter betalen. We hebben moeite om afgestudeerde mensen te krijgen, omdat Formule 1 het zich niet meer kan veroorloven om de bestbetaalde industrie te zijn. Het heeft dus veel, laten we het zo zeggen, onverwachte gevolgen."