Russell begint psychologische oorlogsvoering tegen nieuwe teamgenoot Antonelli

George Russell krijgt dit jaar een nieuwe teamgenoot bij het team van Mercedes. Hij gaat een rijdersduo vormen met de talentvolle Andrea Kimi Antonelli. Russell is blij met zijn nieuwe teamgenoot, en hij denkt dat Antonelli mooie dingen kan gaan laten zien.

Het team van Mercedes moest vorig jaar op zoek gaan naar een nieuwe teamgenoot van Russell. Lewis Hamilton had aangekondigd dat hij Mercedes na 2024 ging verlaten, en dat hij zou overstappen naar Ferrari. Voor Mercedes was dit een flinke klap, want ze verloren hun absolute superster. Teambaas Toto Wolff flirtte openlijk met Max Verstappen, maar de Nederlandse wereldkampioen bleef Red Bull trouw.

Aanpassingsproblemen

Uiteindelijk viel de keuze op de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan maakt al jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg van Mercedes, en hij wordt gezien als een groot talent. Bij Mercedes hebben ze veel vertrouwen in Antonelli, maar vorig jaar had hij het zwaar. In de Formule 2 had hij aanpassingsproblemen, en wist hij uiteindelijk slechts twee races te winnen. Bij zijn eerste vrije training in de Formule 1 op het circuit van Monza ging het ook mis, toen hij in de wereldberoemde Parabolica-bocht van de baan schoot en crashte.

Fantastische coureur

Mercedes heeft de afgelopen maanden gebruikt om Antonelli klaar te stomen voor het echte werk. Russell heeft veel vertrouwen in zijn nieuwe teamgenoot, zo laat hij weten in een interview op de website van Mercedes: "Hij is echt een fantastische coureur. Hij heeft de ervaring nog niet, maar ik weet zeker dat hij heel snel heel erg snel zal zijn. Hij is ook al zo goed geïntrigeerd in het team. We racen allebei al sinds een heel jonge leeftijd, en we weten wat we terug moeten geven aan het team. Hij is jong, maar zijn mening zal net zo veel waard zijn als die van mij."