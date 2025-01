Op deze datum maakt Max Verstappen zijn eerste RB21-meters

Max Verstappen maakt volgende maand kennis met de nieuwe Red Bull-bolide. De Nederlandse wereldkampioen komt dan niet alleen in actie tijdens de testdagen, hij zal waarschijnlijk ook direct in actie komen tijdens een shakedown in Bahrein.

Verstappen kon in de afgelopen weken genieten van zijn vrije tijd. Op de fabriek van Red Bull in Milton Keynes is men echter hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Nadat Red Bull veel problemen kende in 2024, hoopt men terug te kunnen slaan in het komende seizoen. De RB21 zal niet bij een speciale launch worden getoond, en Red Bull laat de livery pas voor het eerst zien tijdens het launch evenement van de Formule 1 in Londen.

25 februari

Eerder lekte al uit dat Red Bull waarschijnlijk een shakedown zal houden vlak voor de start van de testweek. Volgens De Telegraaf staat dit nu vast. De Nederlandse krant meldt dat Verstappen op dinsdag 25 februari voor het eerst de baan opgaat met zijn nieuwe auto. Red Bull heeft voor die dag een besloten filmdag gepland op het circuit van Sakhir, ze kunnen dus voor het eerst meters gaan maken met de auto. Ook Mercedes, Aston Martin en Williams komen die dag in actie.

Filmdag

Verstappen maakt volgens De Telegraaf op die dag voor het eerst kennis met de nieuwe auto. Het is de verwachting dat Liam Lawson ook de baan op zal gaan, maar daar is nog niets bekend over gemaakt. Tijdens een filmdag kan een team wennen aan de nieuwe auto, maar ze kunnen niet allerlei tests uitvoeren. Er mag in totaal 200 kilometer worden gereden met de nieuwe auto, en daarbij wordt er gebruik gemaakt van speciale demo-banden. Dit betekent dat ze niet stiekem een soort minitestdag voor zichzelf kunnen organiseren. Wel kunnen ze dus voor het eerst een gevoel krijgen van de auto.