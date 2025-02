Horner razend enthousiast over Ford-samenwerking

Het team van Red Bull Racing is hard bezig met de toekomst. Vanaf volgend jaar gaan ze met eigen krachtbronnen rijden die ze samen met Ford gaan bouwen. Christian Horner is heel erg blij met deze samenwerken, en hij kan niet wachten om de krachtbronnen voor het eerst in actie te zien.

Red Bull rijdt nu nog met krachtbronnen die door Honda worden gebouwd. Vanaf volgend jaar rijden ze met motoren die Red Bull Powertrains samen met Ford gaat bouwen. Achter de schermen zijn de werkzaamheden in volle gang, want Red Bull wil vanzelfsprekend zo snel mogelijk competitief zijn. De nieuwe regels van 2026 zullen voor een nieuwe rangorde gaan zorgen, en bij Red Bull willen ze goed voor de dag komen.

Trots

Red Bull-teambaas Christian Horner is in ieder geval zeer positief over de samenwerking met Ford. De Brit sprak zich opvallend enthousiast uit tijdens de launch van het nieuwe autosportseizoen van Ford: "Het is fantastisch. Ik denk dat het geweldig is om te zien hoe Ford betrokken is bij de autosport. We zijn er echt trots op om de Ford Oval terug te brengen in de Formule 1 en het logo van Ford terug te zien op onze racewagens. Ik denk dat deze week volgend jaar een heel speciaal moment wordt. Dan zullen we de aandrijflijn van Red Bull en Ford voor twee teams in de pitstraat van Barcelona zien."

Topteam

Volgens Horner is het zeer belangrijk om een topteam te hebben. Hij stelt dat hij mooie dingen zien bij de aanstaande motorpartner: "Je moet de beste mensen in de Formule 1 hebben. De beste ontwerpers, de beste engineers en de beste technici. De passie en de vastberadenheid die we zien vanuit Ford is inspirerend. Ik denk dat alles waar we om hebben gevraagd nooit te veel moeite is geweest en dat is voor ons ongelooflijk opwindend. We moeten het opnemen tegen grote rivalen zoals Ferrari, Mercedes en Honda. En General Motors komt eraan, al zien we die jongens niet!"