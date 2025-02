"Laat Ford hier de nieuwe Red Bull-krachtbron horen?"

Red Bull Racing staat aan de vooravond van een grote uitdaging. Vanaf volgend jaar gaan ze met eigen motoren rijden. Ze ontwikkelen deze krachtbronnen in samenwerking met Ford. Bij de Amerikaanse autobouwer lijken ze een teaser te delen van het nieuwe motorgeluid.

Red Bull rijdt nu nog met krachtbronnen die worden gebouwd door Honda. In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Red Bull heeft besloten om zelf Power Units te gaan maken. Samen met de Amerikaanse autobouwer Ford zijn ze hard bezig met de ontwikkelingen. Het Red Bull Powertrains-project draait op volle toeren, maar ze betreden wel een nieuwe wereld. De Oostenrijkers hebben immers nog nooit hun eigen krachtbronnen gebouwd.

Nieuwe regels

Het enige voordeel dat ze hebben, is dat de motorregels voor elke fabrikant nieuw zijn. De FIA heeft de regels voor volgend jaar helemaal omgegooid. De krachtbronnen zullen er volledig nieuw uit gaan zien. Ongeveer vijftig procent van het vermogen moet elektrisch zijn. Dat betekent dat het vermogen van 150 kilowatt wordt opgeschroefd naar 350 kilowatt. De verbrandingsmotor blijft een rol gaan spelen, en zal verantwoordelijk zijn voor 540 pk, de elektromotor moet 475 pk gaan leveren. Verder blijft de samenstelling redelijk hetzelfde, alleen de MGU-H verdwijnt.

Teaser

Bij Ford hebben ze veel vertrouwen in de nieuwe plannen. Ze maakten deze week hun autosportplannen voor het komende jaar bekend, en vanzelfsprekend ging het ook weer om het Formule 1-project. Ford-CEO Jim Farley lijkt een teaser te delen van het geluid van de nieuwe krachtbron. De Amerikaan plaatste op social media-platform X een kort filmpje met als bijschrijft 'je hoorde het hier voor het eerst'. Hij haalt Red Bull aan in het filmpje, en het logo van Red Bull Powertrains komt ook in beeld. In de video is het gebrul van een motor en een elektrische krachtbron te horen.