Hongerige Hamilton komt na crash met statement

Lewis Hamilton is hard bezig met de voorbereidingen op zijn eerste Formule 1-seizoen in dienst van Ferrari. Hij zorgt al weken voor headlines, en was deze week aanwezig in Barcelona voor een TPC-test. Hamilton heeft zin om snel weer de baan op te gaan.

Hamilton stapte afgelopen winter over naar Ferrari. Hij nam afscheid van Mercedes, en hoopt in het scharlakenrood zijn recordbrekende achtste wereldtitel te kunnen pakken. Vorige week reed hij een aantal rondjes op Ferrari's privécircuit Fiorano voor de ogen van honderden fans. Deze week was Ferrari aanwezig in Barcelona om achter gesloten deuren te kunnen rijden. Hamilton maakte daar veel meters, maar niet alles ging naar wens.

Crash

Op woensdag crashte de Britse zevenvoudig wereldkampioen tijdens zijn testsessie. Het was niet helemaal duidelijk hoe groot de schade was, en wat de oorzaak van de crash was. Hamilton kon in ieder geval ongedeerd uit de Ferrari stappen, maar het testprogramma liep wel vertraging op. Op de derde dag van de testweek kwam Hamilton overigens niet in actie, omdat Ferrari Antonio Giovinazzi en Dino Beganovic de kans wilde geven. Hamilton zal volgende week wel weer gaan rijden tijdens een bandentest voor Pirelli.

Eerste race

Hamilton en Ferrari bleven stil over de crash. Ze deelden alleen een aantal foto's van de testdagen in Barcelona, maar verder bleven ze stil. Het was immers niet de bedoeling dat de test een soort publiekelijk evenement zou worden. Hamilton kwam gisteravond wel met een bericht op Instagram. Hij deelde een aantal foto's van zijn test in Barcelona. Te zien is hoe hij in de auto stapt, hij op de pitmuur stapt en hoe hij aantekeningen maakt. Hamilton heeft er zin in, zo blijkt uit het korte bijschrift naast de foto's: "De eerste race kan niet vroeg genoeg komen." Oftewel, Hamilton wil de strijd zo snel mogelijk aangaan.