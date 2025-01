Wolff steunt controversiële regelwijziging FIA

Autosportfederatie FIA zorgde in de wintermaanden voor de nodige ophef. Ze kwamen met een opvallende regelwijziging, waardoor coureurs zeer zwaar bestraft kunnen worden voor wangedrag. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat de nieuwe regels een positief effect kunnen hebben.

De FIA kwam vorige week met een bijzondere regelwijziging. Ze hebben de regels omtrent de straffen voor wangedrag aangepast, en dat betekent dat de coureurs op moeten letten. Ook het taalgebruik en zware kritiek op de stewards en ander FIA-persoon kunnen voor straffen zorgen. In eerste instantie krijgt een coureur een boete, maar bij een tweede overtreding volgt er naast een boete ook een voorwaardelijke schorsing.

Taakstraf

Als een coureur vaker 'wangedrag' vertoont, dan kan er een echte schorsing volgen en kunnen er WK-punten worden afgepakt. De regelwijziging volgt na een seizoen waarin de coureurs lijnrecht tegenover de FIA stonden bij een kwestie over taalgebruik. Max Verstappen ontving in Singapore een taakstraf, omdat hij had gescholden in een persconferentie. Verstappen was het er niet mee eens, en hij kreeg bijval van zijn concullega's. De GPDA stuurde dan ook een open brief naar de FIA.

Wolff

De coureurs hebben nog niet gereageerd op de regelwijziging. GPDA-kopstuk Alexander Wurz stelde wel dat ze het via de media moesten vernemen. Op de rode loper van de Autosport Awards werd Mercedes-teambaas Toto Wolff naar zijn mening over deze zaak gevraagd door Sky Sports: "Ik denk dat we emoties in de auto willen zien. En er zijn manieren om dat wel of niet te laten zien. Ik denk ook dat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover alle toeschouwers, met name de fans die Engels niet als moedertaal hebben. Ze begrijpen vaal niet hoe ernstig of hoe genuanceerd een woord kan zijn. In dat opzicht denk ik dat ieder initiatief goed is. Als het een einde maakt aan het slechte schelden, dan is dat positief."