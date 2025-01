Herbert reageert op pijnlijk ontslag bij FIA

Autosportfederatie FIA maakte vandaag bekend dat ze afscheid hebben genomen van Johnny Herbert. De Britse oud-coureur zal in het aankomende seizoen niet langer als driver steward fungeren. Herbert reageert begripvol op zijn vertrek, en hij is de FIA dankbaar voor deze kans.

Oud-coureur Herbert was jarenlang analist voor Sky Sports. Na zijn vertrek bij de Britse zender gaf hij analyses bij gokplatformen, en vorig jaar was hij tijdens een aantal Grands Prix ook steward. Hij gaf echter nog steeds interviews bij gokplatformen, en hij besprak ook zijn eigen beslissingen. Dit zorgde voor scheve gezichten, en het zorgde voor veel ergernis. De FIA maakte vanochtend bekend dat deze twee rollen onverenigbaar zijn, en daarom zijn ze uit elkaar gegaan.

Dankbaar

Hiermee kwam een spraakmakende periode ten einde. Volgens de FIA waren beide partijen het eens over dit besluit, en Herbert kwam vanavond met een reactie op Instagram: "Ik ben erg dankbaar voor de kans om driver steward van de FIA te zijn geweest, en ik heb genoten van de rol die ik in de afgelopen jaren heb mogen vervullen. Het is een moeilijke baan en er moesten moeilijke beslissingen worden genomen."

Respect

Herbert reageert sportief op zijn vertrek. De Brit spreekt niet over zijn analyses bij de gokplatformen, maar hij legt nog wel uit dat de rol van steward zeer belangrijk en complex is: "Als stewards moeten we de coureurs en het personeel van de teams eerlijk blijven behandelen met het grootste respect. We moeten te allen tijde onpartijdig blijven tijdens alle Grand Prix-weekenden van de Formule 1."

Herbert richt zich ook nog tot FIA-president Mohammed Ben Sulayem: "Tot slot wil ik de president en iedereen bij de FIA heel erg bedanken voor de kansen die ik heb gekregen."

Het is nog niet duidelijk of de FIA een nieuwe driver steward gaat aanwijzen.