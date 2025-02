Zware kritiek voor FIA: "Wat als Hamilton wordt geschorst voor Silverstone?"

Autosportfederatie FIA voerde vorige week een spraakmakende regelwijziging door. Vanaf dit jaar kunnen coureurs zeer zwaar worden gestraft voor mogelijk 'wangedrag'. Juan Pablo Montoya denkt dat de FIA zichzelf in de vingers snijdt als bijvoorbeeld Lewis Hamilton wordt geschorst voor de Britse Grand Prix.

De FIA heeft de regels rondom wangedrag aangescherpt. Volgens de redenering van de FIA valt taalgebruik ook onder deze overtreding, wat dus zou betekenen dat Max Verstappen voor zijn gevloek in een persconferentie een zwaardere straf kan krijgen. De Nederlander ontving vorig jaar een taakstraf, terwijl de FIA nu heeft vastgelegd dat coureurs zware boetes kunnen krijgen. Bij meerdere vergrijpen kunnen coureurs zelfs WK-punten verliezen en worden geschorst.

Reacties

Oud-coureur Juan Pablo Montoya vond de heisa rondom Verstappens taalgebruik al te ver gaan. De Colombiaan begrijpt dan ook helemaal niets van deze nieuwe regel, zo laat hij weten aan CasinoApps: "Hoe gaat de organisatie van een race reageren als de leider in het wereldkampioenschap niet naar het evenement komt als hij verbannen is? Hoe zou een sponsor daarop reageren? Iedereen dacht dat straffen voor schelden iets goeds zouden zijn, maar nu heeft iedereen zoiets van 'oh shit'."

Hamilton

Montoya denkt dat de FIA in de problemen kan komen. Hij stelt dat sponsors en organisaties hier niet blij mee zullen zijn, hij deelt zijn verwachtingen: "Als het om Magnussen zou gaan, hij is geen groot karakter, dan geven mensen er niet zoveel om. Maar als Lewis Hamilton niet in zijn Ferrari mag rijden, omdat hij zou hebben gescholden of iets verkeerds zou hebben gedaan, hoe gaan de mensen dan reageren? Iedereen gaat alles in hun macht doen om hem toch te laten racen. Ze zullen de regels veranderen, omdat ze het niet kunnen veroorloven om Lewis bijvoorbeeld niet te laten racen in de Britse Grand Prix. Daarom moeten we voorzichtig zijn met regels zoals deze. Ze moeten eerlijk zijn voor iedereen."