Sterke Verstappen finisht al bijna 10 jaar alle in de punten

Max Verstappen heeft in de afgelopen jaren de nodige records verbroken in de Formule 1. De Nederlander presteert al jaren zeer stabiel. Zijn prestaties zijn zo stabiel, dat hij in 2016 voor het laatst in een race over de finish kwam op een positie buiten de top tien.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1. Al in zijn tweede seizoen maakte hij de overstap naar het grote Red Bull Racing. In dat jaar won hij in Spanje zijn eerste Grand Prix namens Red Bull, en zorgde hij met zijn acties regelmatig voor discussies. Op dat moment was Verstappen nog maar achttien jaar oud, maar toch wist hij goed te presenteren. In zijn eerste Red Bull-jaar viel hij twee keer uit, en kwam hij alleen in België buiten de punten over de finish.

In de race op het circuit van Spa-Francorchamps werd hij elfde. Hij kende een controversiële middag waarin hij volgens sommigen te ver ging in een aantal duels. De elfde plaats was een teleurstellend resultaat, maar het is tot nu toe de enige keer in zijn Red Bull-loopbaan dat hij buiten de punten over de finish kwam. Het is een ongekende prestatie.

Uitgevallen, maar wel geklasseerd

Wie een blik op Verstappens prestaties werpt, ziet dat hij sinds België 2016 wel een aantal keren is uitgevallen. In deze races finishte hij dus niet, en ze worden dan ook niet meegeteld in deze statistiek. Verstappen viel daarnaast een aantal keren uit, maar hij werd toen wel gekwalificeerd. Voorbeelden hiervan zijn de Britse Grand Prix in 2018, en de Azerbeidzjaanse Grand Prix in 2021. In de laatstgenoemde race crashte hij in de slotfase, en kwam hij dus niet over de finish.

Amper uitvalbeurten

In de afgelopen twee jaar viel Verstappen slechts één keer uit. Vorig jaar bereikte hij de finishlijn niet in Australië. Zijn ‘slechtste’ prestatie in de afgelopen twee jaar was een zesde plaats. Vorig jaar kwam hij in deze positie over de lijn in Monaco, Mexico en Abu Dhabi. De laatste race waarin hij buiten de top acht over de finish kwam is nog langer geleden, dit was namelijk de Hongaarse Grand Prix in 2021. Verstappen weet dus al geruime tijd zeer sterk te presteren in de koningsklasse van de autosport.