Verstappen kreeg les van Michael Schumacher en profiteert daar nog altijd van

Max Verstappen maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de Formule 1. Hij wordt regelmatig vergeleken met legendes uit het verleden. Verstappen kende Michael Schumacher goed, en Johnny Herbert denkt dat de Nederlander de lessen van de zevenvoudig wereldkampioen niet zal vergeten.

Verstappens vader Jos en Michael Schumacher konden het altijd zeer goed met elkaar vinden. Toen Verstappen nog jong was ontmoette hij vaak zevenvoudig wereldkampioen Schumacher. Fragmenten en foto's uit die tijd gingen in de afgelopen jaren regelmatig de wereld rond. De rijstijlen van de twee coureurs werden ook met elkaar vergeleken, en mensen zien Verstappen als een soortgelijke coureur. Hij wordt regelmatig vergeleken met Schumacher.

Adviezen niet vergeten

Ook oud-coureur en huidig FIA-coureur Johnny Herbert kent de vergelijkingen tussen de twee wereldkampioenen. De Britse steward doet zelf ook mee aan de vergelijkingen, als hij de lessen van Schumacher bespreekt bij Casinoutanspelpaus: "Die opmerkingen die Schumacher gemaakt zal hebben tegen Max Verstappen blijven hangen. Ik weet ook zeker dat Jos ervoor zorgt dat hij het advies van Michael niet zal vergeten. Hij is enorm gewend aan hoe Michael binnen een team werkte. Michael wilde altijd het maximale uit het team halen, en je zag hoe sterk hij al was toen hij op jonge leeftijd in de Formule 1 terechtkwam."

Agressieve rijstijl

Herbert deelde in zijn loopbaan ook de baan met Schumacher. Hij gaat verder met zijn verhaal over Schumacher en Verstappen, en kijkt terug op de succesvolle loopbaan van de Duitse racelegende: "Ik zal me altijd blijven herinneren hoe hij in zijn eerste Formule 1-seizoen al een vreselijke reputatie had, omdat hij mensen van de baan zou rijden, en omdat hij zo'n agressieve rijstijl had. Hij vond dat het racen daar gewoon omdraaide. Je drukt mensen niet de muur in, maar je drukt ze wel het gras op."