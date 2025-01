'Ferrari verwerkt eerste feedback van Hamilton'

Lewis Hamilton reed afgelopen week zijn eerste rondjes voor zijn nieuwe werkgever Ferrari. Zijn eerste TPC-test zorgde voor de nodige headlines, en Hamilton heeft ervan genoten. Ferrari zou nu bezig zijn met het verwerken van de eerste feedback van de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton draaide op woensdagochtend voor het eerst de baan van Fiorano op. Op het privécircuit van Ferrari reed hij dertig rondjes, en werd hij toegejuicht door honderden fans. Hamilton werkte een TPC-test af, wat betekent dat hij reed met een auto van voor 2024. De omstandigheden waren niet perfect, want het was mistig en regenachtig in Maranello. Toch heeft Hamilton de nodige lessen kunnen leren.

Problemen met de pedalen

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com reageerde men positief bij Ferrari. Er waren bijvoorbeeld geen problemen met zijn stoeltje, maar volgens het medium waren er wel kleine probleempjes met de pedalen. Hamilton blokkeerde zijn wielen een paar keer in de haarspeldbocht, en hij zou een paar keer bijna de grindbak hebben bereikt. Hij wist de auto echter onder controle te houden. Daarnaast lijkt zijn samenwerking met race-engineer Riccardo Adami ook goed te verlopen.

Nog meer testdagen

Het is volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com de verwachting dat de feedback wordt verwerkt voor de volgende test. Ferrari reist komende week namelijk af naar Barcelona voor een aantal testdagen. De Italiaanse renstal werkt op 28, 29 en 30 januari een TPC-test af met Hamilton en Charles Leclerc. Ze nemen dan plaats achter het stuur van de SF-23. Daarnaast zal Hamilton op het Spaanse circuit voor het eerst kennismaken met de meest recente Formule 1-wagen van Ferrari. Voor bandenleverancier Pirelli zal Ferrari namelijk een bandentest met 2026-compounds gaan afwerken. Deze tests vinden plaats op 4 en 5 februari. Voor Hamilton is het een ideale voorbereiding op de start van het nieuwe Formule 1-seizoen.