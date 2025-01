'Hamilton gaat testen met Ferrari-bolide uit 2024'

Lewis Hamilton is deze week officieel begonnen aan zijn avontuur bij Ferrari. Na een dag vol meetings op maandag, kwam hij op woensdag voor het eerst de baan op. Hij werkte een TPC-test af, en het lijkt erop dat hij het in de komende weken nog veel drukker gaat krijgen.

Na elf jaar in dienst van Mercedes vond Hamilton het tijd voor iets anders. Hij maakte de overstap naar Ferrari, en daar is hij in een nieuwe wereld beland. In tegenstelling tot zijn vorige werkgevers McLaren en Mercedes is Ferrari niet gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Hamilton meldde zich deze week voor het eerst in het Italiaanse Maranello. Daar maakte hij op woensdag zijn eerste meters, en die zijn belangrijk.

Drukke dagen

Ferrari doet er alles aan om Hamilton te laten wennen aan hun materiaal en procedures. Elke coureur mag maximaal 1000 TPC-kilometers maken in een jaar, en Hamilton reed er woensdag slechts 89. Het waren zeker niet zijn laatste rondjes, want Ferrari reist volgende week af naar Barcelona voor een aantal testdagen. Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc zullen niet alleen met oude auto's rijden, want het lijkt erop dat ze ook gaan rijden met de auto van vorig jaar.

Bandentest

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer werkt Ferrari namelijk niet alleen een TPC-test af in Barcelona, maar ook een bandentest. Op 4 en 5 februari neemt Ferrari daar deel aan een tweedaagse test georganiseerd door bandenleverancier Pirelli. Ze gaan banden testen voor 2026, en daarvoor mogen ze de SF-24 van vorig jaar gebruiken. Voor Hamilton wordt het zijn eerste kennismaking met de meest recente bolide van zijn nieuwe werkgever. Op 28, 29 en 30 januari komen Hamilton en Charles Leclerc ook in actie. Ferrari zal dan een TPC-test afwerken met de SF-23 van twee jaar geleden. Het worden dus drukke weken voor kersvers Ferrari-coureur Hamilton.