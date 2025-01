Vasseur genoot van 'eerste schooldag' Hamilton

Lewis Hamilton reed gisteren zijn eerste rondjes als Ferrari-coureur. Op het circuit van Fiorano werkte hij een TPC-test af, en later op de dag gaf hij het stuurtje over aan Charles Leclerc. Frédéric Vasseur was meer dan tevreden na de eerste baanactie van het nieuwe jaar.

Vol trots stond Vasseur gisteren in de garage om getuige te zijn van de eerste rondjes van Hamilton. De Franse teambaas wil Ferrari dit jaar naar de top gaan brengen, en met de komst van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton heeft hij de eerste stap al gezet. Ferrari staat in het middelpunt van de aandacht, en de komst van Hamilton zorgt voor veel positiviteit in Italië. Voor Ferrari was de eerste testdag ook zeer belangrijk.

Eerste schooldag

Vasseur reageert positief op de eerste testdag van het nieuwe jaar. De Fransman is blij dat alles goed is verlopen en hij spreekt zich uit in het persbericht van Ferrari: "Zoals elk jaar voelt de eerste keer dat je weer de baan opgaat als de eerste schooldag. Het was best een emotioneel gevoel, vooral vandaag, aangezien het de eerste dag van Lewis was als onderdeel van ons team. Het verwelkomen van een nieuwe coureur is altijd een belangrijk moment. Voor Charles was het vandaag misschien iets minder speciaal, maar het was goed om te zien dat hij fit, kalm en enthousiast is."

Warming-up

Vasseur is ook positief over de testdag zelf. Het was geen ideaal testweer, maar het team kon wel weer wennen aan de procedures. De Fransman gaat verder met zijn verhaal: "Wat de technische kant betreft, Charles en Lewis reden hun eerste rondjes in niet bepaald het beste weer, maar ze kwamen weer in het ritme en ze wisten zichzelf goed aan te passen aan de omstandigheden op de baan voorafgaand de eerste echte test volgende maand in Bahrein. Het was ook een warming-up voor het team in de garage. Dat was het doel van vandaag."