Marko fel: "Max is in 2026 Red Bull-coureur en vijfvoudig wereldkampioen"

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander rijdt dit jaar nog voor Red Bull, maar wat er daarna gaat gebeuren is onduidelijk. Hij wordt in verband gebracht met meerdere teams, maar Helmut Marko is duidelijk. Volgens hem rijdt Verstappen in 2026 'gewoon' voor Red Bull.

Verstappen beschikt bij Red Bull over een contract tot en met 2028. Hij voelt zich op zijn gemak bij Red Bull, maar hij was wel kritisch toen de prestaties vorig jaar tegenvielen. Zijn vader Jos Verstappen wilde een vertrek niet uitsluiten, en daarnaast gaan er veel geruchten rond. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte vorig jaar openlijk met Verstappen, en vorige week ging er een wild gerucht rond over interesse van Aston Martin in Verstappen.

Optimisme

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich hier allemaal niet zo druk over. De Oostenrijker haalt zijn schouders op als hij in gesprek met het Duitse Sport Bild wordt gevraagd naar alle verhalen van de afgelopen tijd: "Over de inhoud van een contract doe ik geen uitspraken, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we Max een goede auto kunnen geven. Onze technici hebben op basis van data goede vooruitzichten. We zijn optimistisch."

Vijfvoudig wereldkampioen

Marko twijfelt er niet aan dat Verstappen gewoon aanblijft bij Red Bull. De Oostenrijker wordt nogmaals geconfronteerd met de geruchten en de interesse, maar hij blijft bij zijn verhaal: "Dat is allemaal leuk en aardig, maar Max heeft een contract bij ons tot en met eind 2028. Bovendien weet ik hoe loyaal en dankbaar hij is tegenover Red Bull. Daarom zal hij ook in 2026 Red Bull-coureur zijn, en dan als vijfvoudig wereldkampioen." Marko maakt zich voor dit jaar niet zoveel zorgen over Mercedes, hij ziet Ferrari en McLaren als de grootste tegenstanders voor Red Bull: "Beide teams hadden in 2024 de beste basis."