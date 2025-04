Zak Brown heeft alle reden om tevreden te zijn over de prestaties van McLaren. Het team, liefkozend de ‘papaya’s’ genoemd vanwege hun opvallende oranje kleur, leverde tijdens de race van vanmiddag een indrukwekkende prestatie door twee podiumplaatsen te veroveren. In Bahrein was het Oscar Piastri die de overwinning binnenhaalde, terwijl Lando Norris een knappe derde plek behaalde. Deze resultaten onderstrepen opnieuw de dominante positie van McLaren in het huidige Formule 1-seizoen.

McLaren is dit jaar hét team om te verslaan. Met de snelste auto op de grid en twee coureurs die perfect met het materiaal omgaan, heeft het team een ongeëvenaarde voorsprong opgebouwd. Drie van de eerste vier races van het seizoen werden gewonnen door de papaya’s, een prestatie die de concurrentie doet sidderen. De combinatie van technische superioriteit en strategische finesse maakt McLaren op dit moment vrijwel onverslaanbaar.

Stella leidt het team fantastisch

Teambaas Andrea Stella speelt een cruciale rol in dit succes. Zijn vermogen om het team te motiveren en tactisch aan te sturen heeft McLaren naar ongekende hoogten gebracht. Zak Brown is dan ook vol lof over de prestaties van zijn team en de leiding van Stella. Tegenover Viaplay liet hij zijn enthousiasme de vrije loop: “Het was een geweldige race. Oscar reed fantastisch, en dit is een prachtige teamprestatie waar we allemaal trots op zijn.” Browns woorden weerspiegelen de euforie binnen het team, dat dit seizoen records aan het breken is.

Feest in papaya-stijl

Na deze nieuwe triomf is McLaren van plan om de overwinning groots te vieren. Voor Brown en zijn team is dit niet alleen een moment van glorie, maar ook een bevestiging van hun harde werk en toewijding. Terwijl de champagne klaarstaat, kijkt McLaren alvast vooruit naar de volgende races, vastbesloten om hun dominante positie te behouden. Oscar Piastri en Lando Norris zijn nu in topvorm.