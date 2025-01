Verstappen toch naar het podium in belangrijke race

Max Verstappen reed afgelopen weekend zijn eerste grote simrace van het jaar. De Nederlander nam met zijn vrienden van Team Redline deel aan 24 van Daytona op iRacing. Ze eindigden naast het podium, maar enkele dagen later is daar toch verandering ingekomen.

Verstappen neemt regelmatig deel aan grote simraces. Voor de Nederlander is dit niet alleen ontspanning, maar ook een perfecte training. Verstappen bestuurde afgelopen weekend samen met Chris Lulham en Diogo Pinto een virtuele versie van de BMW M Hybrid V8, en ze kwamen uit in de GTP-klasse. Ze begonnen goed aan de race, maar na een aantal crashes en straffen kwamen ze uiteindelijk als vierde over de streep.

Vreemde acties

Enkele dagen later is daar echter verandering in gekomen. Na de race ontstond er de nodige controverse over acties van de winnaar in de GTP-klasse. De wagen van het Esports-team van Ferrari had namelijk een aantal vreemde acties uitgehaald. Simracer Ole Steinbraten naderde in de digitale regen bocht 3 op Daytona, en toen hij doorhad dat hij de bocht niet kon halen, verdween hij uit het spel. Eén van zijn teamgenoten kon het stuur hierdoor na een paar minuten overnemen. De auto werd virtueel teruggeduwd naar de garage, waardoor ze minder tijd verloren dan bij een crash.

Diskwalificatie en spijt

De equipe van het Esports-team van Ferrari is na een paar dagen uit de uitslag geschrapt. Organisator iRacing heeft ingegrepen, en dat zorgt ervoor dat Verstappen en zijn teamgenoten weer een plekje opschuiven in de uitslag. Steinbraten bood op sociale media zijn excuses aangeboden voor zijn actie: "De verbinding verliezen om schade te voorkomen was niet van tevoren gepland en dit was dan ook een fout van mijn kant, en niet van het team." Hij lijkt geen protest te gaan aantekenen: "Ik heb volledig begrip voor het besluit van de stewards."