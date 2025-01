Verstappen grijpt naast podium in belangrijke race

Max Verstappen kwam dit weekend in actie tijdens een belangrijke simrace. Met zijn vrienden van Team Redline nam Verstappen deel aan de iRacing 24 uur van Daytona. Het werd geen succes en na meerdere crashes en straffen eindigde Verstappen als vierde.

Samen met Diogo Pinto en Chris Lulham bestuurde Verstappen dit weekend de BMW M Hybrid V8 van Redline. De wagen met startnummer 20 werd gezien als een kanshebber voor de zege. Ze kwalificeerden zich als derde, en de start van de simrace was zeker niet slecht. Lulham pakte de leiding, en ze wisten zich lange tijd te handhaven in de kopgroep. Een podiumplaats behoorde echter niet tot de mogelijkheden, want op zondagochtend ging het mis voor Redline.

Pech

Toen Verstappen achter het stuur zat, ging het mis. Hij raakte twee keer de muur, en hij kreeg ook twee tijdstraffen. Door deze incidenten viel de equipe terug naar de vierde plaats met een achterstand van acht rondjes op de koplopers. Ze wisten de achterstand nog redelijk goed te maken, maar ze kwamen niet meer in de buurt van het podium. De vierde plaats bleek het hoogst haalbare te zijn voor de BMW van Verstappen, Lulham en Pinto.

Succes voor Redline

De overwinning in de virtuele variant van de 24 uur van Daytona ging naar het Esports-team van Ferrari. De wagen van Michele Costantini, Ole Steinbraten en Niklas Beu kwam als winnaar over de streep. Er was ook nog goed nieuws voor het team van Redline. De tweede wagen die uitkwam in de GTD-klasse wist namelijk wél te winnen. Josh Thompson, Florian Lebigre en Gustavo Ariel wonnen met hun virtuele Audi R8 LMS Evo II GT3 hun klasse. Het is nog niet bekend wanneer Verstappen weer in actie komt tijdens een simrace, in de afgelopen jaren reed hij veel grote races op de simulator. Ook tijdens het Formule 1-seizoen nam hij een aantal keren deel aan virtuele 24-uursraces.