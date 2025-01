Hamilton poseert voor het eerst in het Ferrari-rood

Lewis Hamilton is officieel begonnen aan zijn tijd bij Ferrari. Hij meldde zich maandag voor het eerst op het hoofdkantoor in Maranello, en morgen rijdt hij zijn eerste meters tijdens een TPC-test. Ferrari voedt de hype door de eerste foto van Hamilton in het scharlakenrode racepak te delen.

In Italië is er een soort Hamilton-gekte losgebarsten. Ferrari-fans zijn massaal aanwezig in Maranello, en ze stonden op maandag voor de poorten van de fabriek om een glimp op te vangen van Hamilton. De Brit deelde op zijn eerste werkdag al veel handtekeningen uit, en bij Ferrari maken ze handig gebruik van de hype. Ze delen veel content van Hamilton, en ze lieten de fans meegenieten van Hamiltons eerste werkdag bij Ferrari.

Nieuw outfit

Ze hebben de hype nu nog groter gemaakt, door een nieuwe foto van Hamilton met de buitenwereld te delen. Ferrari deelde vanavond de eerste foto van Hamilton in het scharlakenrode racepak. Eerder deelde het team alleen nog foto's van Hamilton in pak tijdens zijn eerste rondleiding en meetings in Maranello. De foto van Hamilton in het rood ging direct het internet over, en bij Ferrari kunnen ze het momentum vasthouden.

Eerste Ferrari-test

Hamilton zal morgen namelijk zijn eerste meters in een Ferrari-bolide gaan rijden. Hij zal een TPC-test gaan afwerken op Ferrari's privécircuit Fiorano. Deze test zal niet in stilte worden gehouden, want het is de verwachting dat er zeer veel fans op af zullen komen. Vandaag stonden er al mensen naast het circuit met spandoeken en tentjes. De burgemeester van Maranello heeft al extra politie opgeroepen om het verkeer te handhaven. Ferrari is ook bezig met de voorbereidingen op de test, oplettende fans zagen vandaag al een auto klaarstaan in de pitbox op Fiorano. In Italië wordt reikhalzend uitgekeken naar de eerste testdag van Hamilton.