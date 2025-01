Peperdure Ferrari van Norris crasht in Monaco

McLaren-coureur Lando Norris is de trotse eigenaar van een aantal peperdure straatauto's. Eén van die wagens is een Ferrari F40. De prachtige wagen wordt regelmatig gespot in Monaco, maar afgelopen weekend doken er beelden op van een crash van de wagen.

Norris werd in de afgelopen maanden regelmatig gespot achter het stuur van zijn Ferrari F40. Hij kocht de wagen vorig jaar, en volgens schattingen heeft Hamilton tussen de 1,5 en 2,5 miljoen dollar betaald voor de auto. Norris werd meermaals gespot achter het stuur van de wagen. De nieuwste beelden van de Ferrari zullen hem echter geen goed gevoel geven, want de auto is gecrasht.

Crash

Afgelopen weekend gingen er beelden rond van de Ferrari. Op het korte filmpje is te zien dat de Ferrari spint op de wegen rondom Monaco. De auto vliegt tegen de vangrail aan, maar de schade valt enigszins mee. De bestuurder kan weer verder rijden, maar parkeert de wagen snel naast de weg. Norris zat zelf niet echter het stuur van de Ferrari F40, en het is onbekend wie de wagen wel bestuurde.

Nieuw seizoen

Norris zal waarschijnlijk niet zo blij zijn met de crash. De wagen is niet goedkoop, en de beelden gingen de wereld rond. Norris zelf focust zich op dit moment waarschijnlijk op hele andere zaken. Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en volgende maand barst het spektakel weer los. Norris moet eerst aanwezig zijn bij het launch evenement van de Formule 1 in de O2 Arena in Londen, en eind februari staat ook de wintertest op het programma. Het is niet duidelijk of McLaren zelf ook een launch gaat organiseren van hun nieuwe auto. De meeste teams slaan dat dit jaar over en zijn alleen aanwezig bij het evenement van de Formule 1 in Londen.