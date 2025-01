Verstappen doet onthulling over nieuw helmdesign

Max Verstappen heeft een tipje van de sluier opgelicht over zijn nieuwe helmdesign. Hij reed in de afgelopen jaren met een herkenbaar ontwerp, en dit zal aankomend seizoen niet anders zijn. Verstappen stelt wel dat een aantal details er iets anders uit zullen zien.

Verstappen reed vorig jaar rond met drie helmdesigns. De meeste races reed hij met zijn herkenbare blauwrode helm met de traditionele leeuw op de bovenkant. Tijdens de races in de Verenigde Staten reed hij met een blauw ontwerp, terwijl hij na het behalen van zijn wereldtitel koos voor een design met gouden details. Aankomend seizoen zal hij weer voor een nieuw design gaan kiezen, maar fans hoeven zich geen zorgen te maken over een grote verandering.

Simracen

Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de 24 uur van Daytona op iRacing. Voordat hij in actie kwam, beantwoordde hij op het Twitch-kanaal van Team Redline een aantal vragen van kijkers. Gevraagd naar de verschillen tussen het simraces en het echte race, wan hij duidelijk: "Het grootste verschil is natuurlijk de G-krachten, die je in de echte auto wel hebt bij het remmen, versnellen en in de bochten. Dat voel je niet in de sim. Ik rijd thuis op een statische sim, omdat de motion sims langzamer zijn. Maar als je het enigszins wil nabootsen hoe het in het echt is, dan neem je een motion sim. De grootste overeenkomst is hoe je aan de afstelling van de auto en de strategieën werkt. Voor mij komt het 90 tot 95 procent overeen."

Helmontwerp

Verstappen werd daarna gevraagd naar zijn helmdesign. Hij de vraag wat zijn favoriet ontwerp was uit zijn loopbaan, hij grijpt de kans aan om direct naar aankomend seizoen te kijken: "Mijn favoriet is mijn helm waarmee ik in mijn beginjaren in de karts mee reed. En ook mijn design van afgelopen jaar. Het zal dit jaar vergelijkbaar zijn, maar ietsjes anders. Dat is gewoon mijn eigen design en hoe mijn vader ook begon. Dat vind ik het mooiste, best basic. Ik ben teruggegaan naar het traditionele old-skool design, wat ik het mooiste vind."