Racing Bulls komt aankomende week in actie bij TPC-test

De Formule 1-wereld is definitief uit zijn winterslaap ontwaakt. Vorige week werden de eerste TPC-tests afgewerkt, en ook aankomende week gaan er weer coureurs het circuit op. Het team van Racing Bulls gaat namelijk een aantal testdagen afwerken op het circuit van Imola.

Het team van Haas kwam vorige week als eerste in actie. Op het circuit van Jerez werkten ze een test af volgens de regels van Testing of Previous Cars. In Spanje kwamen Esteban Ocon, Oliver Bearman en Toyota-talent Ritomo Miyata in actie tijdens de test. Op de baan kregen ze gezelschap van Andrea Kimi Antonelli, die namens Mercedes een test afwerkte in een wagen uit 2020.

Driedaagse testweek

Aankomende week is het de beurt aan het team van Racing Bulls. Volgens Motorsport.com gaat het Italiaanse zusterteam van Red Bull een driedaagse TPC-test afwerken op het circuit van Imola. Coureurs Isack Hadjar en Yuki Tsunoda zullen in actie komen met de AT04 waarmee het team in 2023 reed. Ze beginnen op dinsdag, en werken in totaal dus drie testdagen af. Hiermee proberen ze de coureurs zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Aangepaste regels

De FIA heeft de regels omtrent de TPC-tests voor dit jaar aangepast. Elke coureur mag dit jaar in totaal slechts 1000 TPC-kilometers rijden. Daarnaast mogen de teams alleen maar onderdelen gebruiken die minimaal eenmaal zijn gebruikt tijdens een training of een race. De auto's uit 2021, 2022 en 2023 vallen onder de TPC-regels. De regels zijn aangescherpt, omdat er vorig jaar geruchten rondgingen over teams die nieuwe onderdelen op de wagens hadden geschroefd tijdens een TPC-test. De Racing Bulls-coureur komen volgende maand ook in actie met hun nieuwe auto. Op 17 februari kunnen Hadjar en Tsunoda meters gaan maken tijdens een filmdag op Imola. Eén dag later vindt het launch evenement van de Formule 1 plaats in Londen.