'Racing Bulls laat 2025-bolide debuteren tijdens filmdag in Imola'

Racing Bulls zal net als Mercedes en Red Bull geen eigen launch organiseren voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2025. Wel zal de nieuwe bolide van het Italiaanse team voor het grote launch event in The O2 Arena gaan debuteren op het Enzo e Dino Ferrari in Imola.

Het Formule 1-seizoen 2025 wordt op een andere manier afgetrapt dan normaal. Dit jaar viert de koningsklasse van de autosport haar 75e verjaardag, en om dat goed te vieren is er een speciaal launch event aangekondigd. Alle tien de teams zullen voor het ogen van duizenden fans hun livery gaan onthullen tijdens een show in The O2 Arena in Londen op 18 februari.

Toch besloten enkele teams vanuit marketingoogpunt er toch voor te kiezen om ook een eigen presentatie te geven. Zo zal het team van Williams op 14 februari de FW47 met een andere livery gaan presenteren op het circuit van Silverstone en zal Ferrari op 19 februari een eigen presentatie houden in Maranello, waarna de nieuwe Ferrari-bolide ook haar eerste meters zal maken op het circuit in Fiorano.

Het lijkt erop dat de andere teams geen eigen presentatie zullen doen. Onder meer Red Bull Racing en Mercedes hebben dit al bevestigd en daar is volgens Motorsport.com Racing Bulls nu bijgekomen. De formatie uit Faenza zal volgens dat medium geen eigen launch organiseren, maar zal haar nieuwe bolide - die vermoedelijk de VCARB02 zal gaan heten - wel al laten debuteren voor het grote launch evenement in The O2 Arena.

De nieuwe bolide van Yuki Tsunoda en debutant Isack Hadjar zal voor het eerst op 17 februari - een dag voor de grote show in Londen - het circuit op gaan. Dit zal gaan gebeuren op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. De bolide zal met een speciale camouflagelivery worden uitgerust, want de daadwerkelijke livery zal pas op 18 februari onthuld worden.