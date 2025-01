Villeneuve hoopt op Lawson: "Hopelijk zet hij Max onder druk"

Liam Lawson is aankomend seizoen de nieuwe teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve hoopt dat de kersvers Red Bull-coureur de Nederlander kan gaan uitdagen in 2025.

Sergio Perez moest het team van red Bull na een teleurstellend seizoen verlaten. De Mexicaan kwam tot een matige achtste plaats in het kampioenschap en speelde een negatieve hoofdrol in het mislopen van de constructeurstitel. Het was even de vraag wie de man uit Guadalajara zou gaan vervangen, maar dat werd al snel duidelijk.

Liam Lawson is namelijk de vervanger van de Mexicaan. De Nieuw-Zeelander maakte tijdens zijn invalbeurten bij Racing Bulls al veel indruk en dat is ook de Red Bull-top niet ontgaan. Lawson wordt zodoende na elf races bij het opleidingsteam al gepromoveerd naar de renstal uit Milton Keynes. Met slechts elf Grands Prix achter zijn naam is hij de minst ervaren coureur die overstapt van het opleidingsteam van Red Bull naar topteam Red Bull Racing.

"Dat kunnen we niet als maatstaf nemen"

Bij de Oostenrijkse renstal zal hij naast viervoudig wereldkampioen Max Verstappen terechtkomen. Voormalig F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve weet niet wat hij kan verwachten van Lawson. De Canadees hoopt in ieder geval dat Lawson niet hetzelfde doet als de laatste teamgenoten van de Nederlander.

"Het is een grote kans voor Liam Lawson, maar we hebben gezien dat coureurs die meteen in het hoofdteam werden geplaatst, heel snel instortten", vertelt de wereldkampioen van 1997 tegenover Action Network. "Dus we zullen zien hoe sterk hij op mentaal vlak is en hoe goed hij echt is, want dat weten we nog niet. Ik bedoel, je kunt zijn F2-seizoen, zijn seizoen in Japan of zijn races tegen Tsunoda niet als maatstaf nemen."

Uitdagen

Villeneuve hoopt wel dat de man uit Hastings Verstappen kan gaan uitdagen. "Contractueel gezien is Lawson er om Verstappen te helpen. Maar in zijn eigen hoofd is hij dat niet. In zijn hoofd is hij er om Max te vervangen. Dus zal hij proberen om hard en snel te zijn. Hopelijk zet het Max onder druk en pusht het Max om nog beter te rijden. Zo helpt hij het team om vooruitgang te boeken."

"Dan moet Lawson één of twee plekken achter Verstappen zitten"

Maar wanneer heeft Lawson het goed gedaan in de ogen van de Canadees? "Als ze geen winnende auto hebben, en dus niet voor het kampioenschap kunnen gaan, dan moet Lawson één of twee plekken achter Verstappen zitten. Dat is het, niets meer. Als je races wint, pak je ontzettend veel punten. Het verschil tussen de eerste en tweede plaats is groot. Als je derde, vierde of vijfde wordt, is het puntenverschil heel klein."