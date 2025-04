Liam Lawson reed in Japan zijn eerste Grand Prix van het jaar voor Racing Bulls. Na twee races bij Red Bull werd hij teruggezet naar het zusterteam. Lawson kan hierdoor goed het verschil tussen de twee auto's aanvoelen, en hij geeft toe dat de Racing Bulls-wagen makkelijker te besturen is.

Na twee tegenvallende races in Australië en China besloot Red Bull in te grijpen. Ze voerden een rijderswissel door en vervingen Lawson door Yuki Tsunoda. In Japan reden de twee coureurs voor het eerst voor hun nieuwe team, en daar viel op dat Tsunoda zich snel op zijn plek voelde in de RB21. Lawson bleef iets meer achter, maar ook hij leek zich snel aan te passen aan de voor hem nieuwe VCARB 02.

Groter window

In Bahrein wordt Lawson dan ook gevraagd naar het verschil tussen de beide auto's. Als hij de auto van Racing Bulls bespreekt is hij duidelijk. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat het window zeker groter is, en makkelijker te besturen is, maar dat betekent niet gelijk dat de auto van Red Bull onbestuurbaar is. Het neemt misschien iets meer tijd in beslag om je daar comfortabel te voelen."

Ander gevoel

Over de auto's van Red Bull wordt altijd gezegd dat ze voor de rijstijl van Max Verstappen zijn gebouwd. Hierdoor is het voor zijn teamgenoten zeer lastig om zich thuis te voelen in de Red Bull-bolide. Ook over Lawson werd gezegd dat het voor hem een uitdagende bolide was. De Nieuw-Zeelander gaat verder met zijn vergelijking: "Hij reageert op een iets andere manier, en het voelt iets anders aan als je hem bestuurt."

In Japan wist Lawson nog geen punten te scoren voor Racing Bulls. Hij kwam op een teleurstellende zeventiende plaats over de streep, terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar achtste werd.