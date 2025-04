Yuki Tsunoda bezorgde Red Bull een primeur in 2025. Voor het eerst dit jaar bereikte beide Red Bull-coureurs in Q3 in de kwalificatie. Tsunoda noteerde de tiende tijd, en daar kon hij uiteindelijk wel mee leven.

Tsunoda werkt in Bahrein pas zijn tweede raceweekend voor Red Bull af. In Japan vielen zijn prestaties in de kwalificatie nog tegen, maar in Bahrein ging het al iets beter. Net als Max Verstappen worstelde hij met zijn auto, maar wist hij wel door te stoten naar Q3. Verstappen noteerde daar de zesde tijd, terwijl Tsunoda niet verder kwam dan de tiende tijd. Het was geen sterk resultaat, maar het was wel de eerste keer dat de tweede Red Bull-auto Q3 bereikte dit seizoen.

Tsunoda kan leven met P10

Na afloop van de kwalificatie wist Tsunoda dan ook dat hij niet te lang mochten balen. De Japanner gaf tekst en uitleg over zijn kwalificatie in gesprek met Sky Sports: "Ik kan hiermee leven. Natuurlijk wil je als coureur meer, maar als je kijkt naar wat ik deed in de training, en aangezien dit nog maar mijn tweede raceweekend hier is, kan ik er wel mee leven. Het was gewoon moeilijk. Het is niet makkelijk om deze auto in het juiste window te krijgen, die is heel erg krap."

Tsunoda blijft rustig

Het krappe window is een bekend probleem van Red Bull. Tsunoda wil dit echter niet als een excuus gebruiken, en hij wil vooral naar zichzelf kijken. De Japanner geeft aan dat er nog genoeg werk aan de winkel is: "Ik ben veel dingen aan het uitproberen om consistent in het window te kunnen presteren. Het is heel erg normaal dat ik te maken heb met ups en downs, zoals ik had in de vrije training. Ik ga het ook niet haasten, ik moet het stap voor stap aanpakken."