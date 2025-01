Voormalig F1-coureur weet waarop Red Bull-keuze is gebaseerd: "Is hij een Max-beater?"

Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda hoopte op promotie naar Red Bull Racing, maar deze kwam er uiteindelijk niet. De Oostenrijkse renstal besloot te kiezen voor Liam Lawson, waardoor Tsunoda een vijfde jaar bij het opleidingsteam in zal gaan. David Coulthard denkt dat die keuze gebaseerd is op de vraag: denken Red Bull dat hij een Max-beater is?

Yuki Tsunoda hoopte na vier seizoenen bij Racing Bulls - het opleidingsteam van Red Bull - eindelijk promotie te maken naar topteam Red Bull Racing. De Japanner moest dan wel tijdens de laatste twee triple-headers afrekenen met zijn teamgenoot en grootste concurrent voor het Red Bull-zitje, Liam Lawson.

De rijder uit Sagamihara slaagde hier ook in. De 24-jarige Japanner was tijdens zeven van de negen (sprint)kwalificaties sneller dan zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot en pakte bivendien meer punten dan Lawson (acht om vier). Daarnaast maakte Tsunoda ook veel indruk tijdens zijn eerste Red Bull-test. Hij mocht in actie komen voor het team uit Milton Keynes tijdens de post-season test op het Yas Marina Circuit. Red Bull was zeer onder de indruk van de RB-rijder en hij werd gecomplimenteerd om zijn uitstekende feedback.

Toch besloot de Red Bull-leiding Lawson de voorkeur te geven, omdat de rijder uit Hastings met zijn elf Grands Prix achter zijn naam meer mogelijkheden zou hebben om nog te kunnen groeien. Tsunoda reageerde tegenover Motorsport.com op het feit dat hij niet het zitje naast Verstappen heeft gekregen. Hij gaf aan dat hij een goed seizoen achter de rug heeft en het gevoel heeft dat hij niet zoveel krediet krijgt als andere coureurs,.

Volgens voormalig Red Bull-rijder David Coulthard is de keuze van het Oostenrijkse team daar echter niet op gebaseerd. De keuze is volgens hem gebaseerd op één vraag: Wie kan Max Verstappen verslaan? "Yuki was zeer begrijpelijk teleurgesteld dat hij, na een heel sterk seizoen, geen kans kreeg bij Red Bull Racing", zo vertelde de Schot in de podcast Formula For Success. "Maar ik denk dat Red Bull uiteindelijk de vraag stelde: denken ze dat hij een toekomstige wereldkampioen is? Denken ze dat hij een Max-beater is? En nogmaals, zoals altijd, dit zijn geen meningen, dit zijn feiten. Ze hebben alle data over hem."

Tsunoda zal zodoende zijn vijfde seizoen bij Racing Bulls ingaan. Coulthard beweert dat de Japanner naar een ander team zou zijn gegaan als hij betere opties zou hebben gehad. "Enerzijds zou je kunnen zeggen dat als Yuki betere opties had gehad, buiten wat nu het Racing Bulls-team is, hij die dan wel had genomen. Ik denk dat dit uiteindelijk een grote kans is voor al deze jongens en het zal heel interessant zijn om te zien hoe ze presteren als ze op de baan zijn."