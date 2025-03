Coulthard ziet gebrek aan professionaliteit bij vrouwelijke coureurs

Het is geen geheim dat de hoge heren van de Formule 1 graag een vrouwelijke coureur in de sport zien. Het lijkt er echter op dat dit voorlopig niet gaat gebeuren. Volgens David Coulthard kan dit zeker gaan gebeuren, maar moet er dan wel goed getraind worden door de coureurs.

De Formule 1 doet er alles aan om vrouwelijke coureurs kansen te geven om door te breken. Nadat de W Series failliet gingen, zette de sport zelf de F1 Academy op. Deze klasse rijdt in het voorprogramma van de Formule 1, en alle teams steunen minimaal één coureur. Daarnaast kunnen de coureurs zich hierdoor in the picture rijden, en is het een soort kans om hun loopbaan een boost te geven.

Grote onzin

Veel mensen zijn echter sceptisch. Geen van de dames heeft namelijk een echte doorbraak weten te forceren. Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft daar geen boodschap aan. Hij verwacht een vrouw in een F1-wagen, zo legt hij uit aan de Daily Mail: "Natuurlijk zal het gebeuren. Geen twijfel. Het is onzin dat vrouwen het niet aan zouden kunnen. Iedereen die niet traint, heeft niet wat er nodig is om te presteren in de autosport. Of je nu een man of een vrouw bent."

Niet fit

Volgens Coulthard is het simpelweg belangrijk dat er genoeg inzet wordt getoond. Hij stelt dat niet alle coureurs in de opstapklassen dat begrijpen: "Een van de dingen die ik zag in de W Series, was dat sommige coureurs daar gewoon niet fit genoeg waren. Ik keek ze aan en ik vroeg ze wat hun excuses was om niet te trainen. Je moet jezelf presenteren als een serieuze coureur en dat betekent dat je moet trainen als een atleet."

Het probleem

Coulthard stelt dat dit het punt is waar het over moet gaan. Het maakt dan niet uit of het om een vrouwelijke of een mannelijke coureur gaat: "Daar ligt het probleem. Er is simpelweg geen fysieke reden waarom ze het niet kunnen. We weten wat er nodig is voor een autocoureur om fysiek sterk genoeg te zijn en alle data laten ook zien dat vrouwen met gemak die fysiek prestaties kunnen leveren."