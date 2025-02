Zoon van populaire oud F1-coureur maakt autosportdebuut

De zoon van een populaire voormalig Formule 1-coureur gaat zijn debuut maken in de autosport. Dayton Coulthard heeft namelijk een contact getekend bij Douglas Motorsport. Hij gaat dit jaar in Groot-Brittannië racen in het GB4-kampioenschap.

Dayton Coulthard is de zoon van voormalig Formule 1-coureur David Coulthard. De Schot reed van 1994 tot en met 2008 in de Formule 1, en maakte daarna naam als analist, commentator en interviewer. Zijn 16-jarige zoon reed redelijk in de luwte in de karts, maar hij heeft zich nu genoeg bewezen om over te stappen naar de autosport. Daar gaat hij debuteren in de GB4, het worden zijn eerste stapjes in een echte racewagen.

Iconisch helmdesign

Coulthard junior heeft al getest met de nieuwe GB4-wagen. Dat ging dus naar wens, en het zorgt ervoor dat hij voor het team van Douglas Motorsport mag gaan rijden. Hij zorgt er hiermee voor dat de naam Coulthard terugkeert op de Europese circuits, en hij brengt ook iets anders terug. Net als zijn vader maakt Dayton gebruik van een blauwe helm met een groot wit kruis. Het Schotse helmdesign wordt door veel fans direct geassocieerd met de naam Coulthard.

Succesvolle vader

Dayton Coulthard moet nog veel hordes gaan nemen om te bereiken wat zijn vader heeft bereikt. David Coulthard debuteerde in 1994 in Spanje bij Williams in de Formule 1. Hij reed later nog voor McLaren en Red Bull, en hij wist in totaal 246 Grands Prix te rijden. Dertien keer wist hij een Grand Prix op zin naam te schrijven, en 62 keer betrad hij het ereschavot in de Formule 1. Na zijn loopbaan werd hij analist en commentator bij de Britse televisie. Daarnaast doet hij regelmatig de podiuminterviews na de races, en heeft hij een populaire podcast met Eddie Jordan. Dayton Coulthard gaat het in de GB4 opnemen tegen een andere bekende racenaam: Luca Magnussen, de zoon van Jan Magnussen.