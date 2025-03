Wie goed keek, zag dat David Coulthard zijn linkerarm in een mitella had tijdens het raceweekend in China. Het zag er wat ongelukkig uit, en velen vroegen zich af wat er was gebeurd. De reden werd al snel duidelijk: de oud-Formule 1-coureur heeft zijn linker sleutelbeen gebroken bij een motorongeluk in Nieuw-Zeeland.

Gelukkig lijkt de schade beperkt te blijven tot deze blessure, en Coulthard was ondanks zijn verwonding gewoon aanwezig in Shanghai. Hij vervulde zijn gebruikelijke rol als analist voor Channel 4 en verscheen op televisie met zijn arm in een mitella. Dat bleef niet onopgemerkt, en zijn collega’s vroegen hem er meteen naar.

Ongelukkig ongeluk

Presentator Steve Jones maakte er tijdens de uitzending direct een opmerking over en gaf de kijkers meer uitleg over Coulthards situatie. "Ik wil er even snel op wijzen dat DC [David Coulthard] een val heeft gemaakt op zijn motor en zijn sleutelbeen heeft gebroken. Maar je bent in orde, toch?" vroeg Jones. Coulthard antwoordde lachend, maar met een serieuze ondertoon: "Ja, alles goed."

Toevallig vierde Coulthard op donderdag voorafgaand aan het raceweekend zijn 54e verjaardag. Tijdens een live-uitzending voor Heart Radio werd er ook kort gesproken over het incident. De Britse tv-persoonlijkheid Amanda Holden, vooral bekend als jurylid in Britain’s Got Talent, bevestigde daar dat Coulthard van zijn motor was gevallen en daarbij ongelukkig terecht was gekomen.

Gin Tonic als oplossing

De mitella trok niet alleen bij de tv-kijkers veel aandacht, maar ook in de paddock werd er volop over gesproken. Zelfs drievoudig wereldkampioen Max Verstappen was nieuwsgierig en vroeg Coulthard wat er precies was gebeurd.

Coulthard legde kort uit: "Ik kwam van de KTM af in Nieuw-Zeeland, dus ik heb mijn sleutelbeen gebroken." Verstappen vroeg vervolgens hoe de crash precies was gebeurd, waarop Coulthard met een knipoog antwoordde: "Ik was een heuvel aan het oprijden. Maar tot dat moment was ik geweldig!" Toen Verstappen hem vroeg of hij veel last had van de blessure, gaf Coulthard toe: "Ja, het is behoorlijk pijnlijk." Verstappen had direct een typisch nuchter advies: "Dan moet je gewoon een gin en tonic drinken, dat helpt vast!"