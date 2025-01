Wolff verklaart generatiewissel in F1: "Teams willen zich hierop voorbereiden"

Aankomend Formule 1-seizoen zullen er maar liefst zes nieuwe, jonge rijders op de grid staan. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft die generatiewissel - die enkele jaren uitbleef - vooral met de nieuwe reglementen, maar ook met de invalbeurten van meerdere rookies te maken.

Het Formule 1-seizoen 2025 is niet alleen het laatste jaar dat de huidige ground effect-reglementen van kracht zullen zijn, maar het markeert ook de start van een generatiewissel. Oudere Formule 1-coureurs als Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Sergio Perez en Daniel Ricciardo moesten het veld ruimen en worden vervangen door jonge talenten.

Zo hebben zes coureurs van 22 jaar of jonger voor het eerst een permanent zitje in de Formule 1 weten te bemachtigen: Jack Doohan (21 jaar, Alpine), Gabriel Bortoleto (20 jaar, Sauber), Andrea Kimi Antonelli (18 jaar, Mercedes), Isack Hadjar (20 jaar, Visa Cash App Racing Bulls), Oliver Bearman (19 jaar, Haas) en Liam Lawson (22 jaar, Red Bull Racing).

De afgelopen jaren werd er veel kritiek geuit op de Formule 1, aangezien er maar weinig jonge talenten vanuit de opstapklassen doorstroomden naar de koningsklasse. Zo was er bijvoorbeeld niet eens plaats voor F2-kampioenen. De kampioen van 2021, Oscar Piastri, vond in 2023 dan alsnog een zitje, maar voor Felipe Drugovich en Théo Pourchaire (F2-kampioenen van 2022 en 2023) was er helemaal geen plek in de koningsklasse.

"Opeens zag iedereen dat de jonge rijders al op een heel hoog niveau begonnen"

Waarom willen de teams in 2025 dan wel plaatsmaken voor rookies en vindt er nu ineens wel een generatiewissel plaats, terwijl de meeste renstallen de afgelopen jaren vasthielden aan de ervaren rijders?

"Dat komt omdat er in 2026 nieuwe reglementen komen", zo vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff - die zelf met Antonelli ook een rookie in zijn bolide plaatst in 2025 - in gesprek met Auto, Motor und Sport. "De teams willen zich hierop voorbereiden. Daarom is het beter om volgend jaar alvast de rookies te trainen. Ik denk dat één van de triggers het debuut van Oliver Bearman bij Ferrari is geweest. Hij stapte onvoorbereid in de auto, reed slechts één vrije training en deed meteen vooraan mee. Daarna kwam Colapinto direct in actie. Opeens zag iedereen dat de jonge rijders al op een heel hoog niveau begonnen."