Wolff vreest grote gevolgen van 'sociaal-economisch experiment' Trump

De wereldeconomie probeert nog steeds een weg vooruit te vinden in het licht van de steeds veranderende tariefmaatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump. De Formule 1 is daarop geen uitzondering.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is zijn team momenteel uitgesloten van de chaos van de tarieven van Trump. Het is best een uitdaging om te volgen wat Trump allemaal wil veranderen, maar dat de economie op scherp staat is zeker.

Sinds januari, toen Trump weer president werd, kwam de tarievenheffing op producten uit heel veel landen. Vervolgens trok hij ze weer in om ze daarna weer te laten gelden of aan te passen. Dit beïnvloedt heel de wereld, waaronder de Formule 1. Door de vele veranderingen is het heel moeilijk om te voorspellen wat Trump gaat doen.

Vele industrieën, zoals de Formule 1, houden het dan ook nauwlettend goed in de gaten. Toto Wolff is een van die personen binnen de Formule 1 die de situatie rondom Trump goed bijhoudt: "Mijn achtergrond ligt in de financiële wereld en daarom kijk ik hiernaar", zei Wolff. "Wat er gebeurt, wat zich voor onze ogen en op mondiaal niveau afspeelt, is bijna een sociaal-economisch experiment."

Wat gebeurt er nou echt?

"Het is best vermakelijk om CNN en daarna FOX News te lezen en te proberen te achterhalen wat er nu eigenlijk gebeurt." Over de partners van het team zei hij: "Je ziet duidelijk een negatief sentiment bij sommige van onze partners in de VS, omdat ze niet weten wat het betekent voor hun bedrijf, hoe de tarieven en de geopolitieke situatie hun bedrijf zullen beïnvloeden."

Het is dus niet alleen voor teams een belangrijke gebeurtenis, maar ook voor sponsoren en partners van de teams. Wolff meldt ook dat Mercedes er nog geen last van heeft: "Het heeft ons nog niet geraakt. We hebben een groep geweldige partners bij Mercedes die honderd procent achter de Formule 1 staan. Het is een zeer dynamische situatie wat betreft de autotarieven." Wolff sloot zich aan bij Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, die opmerkte dat ook hij de tarieven in de gaten houdt, maar dat het tot nu toe business as usual is.