Wolff zwaar gefrustreerd: "Dit was onze slechtste prestatie tot nu toe!"

Het team van Mercedes scoorde in Saoedi-Arabië weer met twee auto's punten. Toch waren ze niet tevreden, want er had veel meer in gezeten. Teambaas Toto Wolff was extreem teleurgesteld en sprak zelfs van de slechtste prestatie van het jaar.

Mercedes is op een positieve wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. George Russell presteert zeer consistent, en Andrea Kimi Antonelli maakt zeker geen slechte indruk. In Saoedi-Arabië kwamen de twee coureurs afgelopen weekend als vijfde en zesde over de streep. Op het eerste oog lijkt dat een goede prestatie te zijn, maar bij Mercedes hadden ze op meer gehoopt. Het podium was namelijk het doel.

Slechtste prestatie tot nu toe

Na afloop van de Grand Prix was de teleurstelling goed merkbaar bij het team. Teambaas Toto Wolff stak zijn gevoel niet onder stoelen of banken. De Oostenrijker was helder in gesprek met Motorsport.com: "Dit was overduidelijk onze slechtste prestatie van het jaar tot nu toe. Onze pace zakte helemaal in toen de blaarvorming op de banden optrad, de banden raakten toen oververhit en tot nu toe hebben we daar ook geen verklaring voor."

Frustratie

Wolff had op veel meer gehoopt. De Oostenrijker had het gevoel dat de auto's van zijn team snel genoeg waren voor de strijd om het podium. Dat zorgt er dan ook voor dat de vijfde en de zesde plaats voor een teleurstelling zorgen: "Je gaat de race in met de verwachting dat je de op één na snelste bent, ook dat is niet helemaal wat we willen, en dan zie je dat de race zich op deze manier ontvouwde. Het brengt nog net dat beetje extra frustratie met zich mee in deze situatie."

In de strijd om het constructeurskampioenschap doet Mercedes het niet slecht. De Duitse renstal staat op de tweede plaats met 111 WK-punten. Het team van McLaren gaat aan de leiding met 188 punten.