Wereldkampioen raadt Verstappen Aston Martin-overstap af

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Max Verstappen ligt. Hij beschikt over een meerjarig contract bij Red Bull, maar hij wordt ook in verband gebracht met andere teams. Jacques Villeneuve raadt Verstappen af om over te stappen naar het team van Aston Martin.

Verstappen werd vorig jaar regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Naast Mercedes werd ook Aston Martin gezien als een optie. Eerder deze week ging er een opvallend gerucht rond over de toekomst van Verstappen. De Daily Mail meldde dat Aston Martin bezig zou zijn met Verstappen naar het team te halen. De krant stelde dat Aston Martin bezig zou zijn met een deal ter waarde van 1 miljard pond.

Hoge ambities

Volgens de Daily Mail zou de marketingdirecteur van Aston Martin tegen potentiële sponsoren hebben gezegd dat ze bezig zijn met Verstappen. Een woordvoerder van Aston Martin ontkende dat ze bezig zijn met Verstappen, al hoeft dat niet te betekenen dat er niets speelt. De geruchten zijn niet nieuw, vorig jaar gingen dit soort verhalen ook al rond. De ambities bij Aston Martin zijn zeer hoog, en ze namen eerder topontwerper Adrian Newey over van Red Bull.

Alonso vervangen

Het zou een spectaculaire overstap zijn, maar niet iedereen denkt dat het een goed idee is. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt dat Verstappen dit beter niet kan doen. De Canadese oud-coureur is stellig als hij in gesprek met The Action Netwerk wordt gevraagd naar een mogelijke overstap: "Lawrence Stroll zou iemand nodig hebben die mentaal heel sterk en nuchter is om Fernando Alonso te vervangen. Max Verstappen zou eerder zoiets hebben van: wat wordt mijn volgende stap? Als je wint, dan win je met Ferrari, dan win je met Mercedes, maar niet met Aston Martin. Net als Lewis Hamilton, wil hij altijd winnen."