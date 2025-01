Marko sluit nieuwe periode van Red Bull-dominantie uit

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een lastig seizoen. Ze werden wereldkampioen met Max Verstappen, maar ze waren niet langer dominant. Helmut Marko sluit een nieuwe Red Bull-overheersing uit, maar hij wijst wel een groot voordeel van Verstappen aan.

Red Bull werd vorig jaar slechts derde in het constructeurskampioenschap. Ze eindigden achter McLaren en Ferrari, en dat was tekenend voor hun seizoen. Red Bull was hun voorsprong op de baan verloren, ze worstelden met de auto en Verstappen kon niet langer elk weekend winnen. Hij wist het meeste uit de RB20 te halen, maar hij baalde van het feit dat het geen winnende auto meer was.

Geen Red Bull-dominantie

Dit jaar wil Red Bull sportieve revanche nemen. Teamadviseur Helmut Marko blijft echter wel realistisch, en in gesprek met Autosprint stelt hij dat een nieuw jaar van Red Bull-dominantie onwaarschijnlijk is: "De waarheid is dat vanaf Miami vier de teams om de zege streden. Eerlijk gezegd is McLaren altijd het meest consistente en competitieve team geweest, ongeacht de temperaturen, het weer, de banden en de circuits. Daar moeten we rekening mee houden, want de anderen hebben ups en downs gekend. Ferrari presteerde aan het eind van het seizoen uitstekend. Dat gezegd hebbende, denk ik dat we in 2025 zullen zien wie van de topteams in staat is om de bolide optimaal te laten presteren. We zullen zien."

Verstappen

Red Bull heeft met Max Verstappen wel een belangrijk en krachtig wapen in huis. Marko stelt wel dat ze een goede auto nodig hebben: "We moeten een goede en bestuurbare auto produceren. Ik heb het niet over een auto die per se competitiever is dan andere teams. Het gaat niet alleen om of dat mogelijk is. Buiten de auto hebben we het voordeel van verreweg de beste coureur van het veld: Max Verstappen. We hoeven hem alleen maar een competitieve en solide auto te geven, en dan zul je zien dat hij voor de rest zorgt."