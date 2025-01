"Marko verkiest Verstappen boven Vettel"

Het team van Red Bull kende successen met twee coureurs. Max Verstappen werd in de afgelopen vier jaar wereldkampioen, terwijl Sebastian Vettel dat eerder ook al deed. Helmut Marko is trots op alle successen, maar hij denkt wel dat Verstappen tot een andere klasse behoort.

Met Vettel kende Red Bull hun eerste successen. Hij won in 2009 de eerste race voor het team, en hij werd wereldkampioen in 2010, 2011, 2012 en 2013. Daarna zakte de prestaties iets in, en enkele jaren later begon het tijdperk Verstappen. De Nederlander rijdt sinds 2016 voor het team, en hij groeide uit tot de absolute superster van de Formule 1. Het leverde hem tot nu toe vier wereldtitels en een vrachtlading aan records op.

Andere klasse

Red Bull-adviseur Helmut Marko speelde een belangrijke rol bij het ontdekken van beide coureurs. De Oostenrijker krijgt in een interview met Autosprint de vraag wie de betere coureur is: "Toen Seb ons eind 2014 verliet, moesten we op zoek gaan naar een jong talent dat mogelijk net zo interessant was, en evenveel perspectief bood. De keuze viel toen op Max. Eerlijk gezegd denk ik dat Max tot een andere klasse behoort. Hij zit gewoon op een heel ander niveau."

Ricciardo

Marko dacht eerst dat Daniel Ricciardo eerder wereldkampioen zou worden dan Verstappen. Hij heeft inmiddels een beetje spijt van die voorspelling: "Er veranderde heel veel in die tijd. Ik besloot snel volledig in te zetten op Max en de zaken vielen een bepaalde kant op. Max won namelijk meteen een race, in Spanje. Misschien, al ik in die tijd meer op Daniel had ingezet door de komst van Max naar Red Bull uit te stellen, had Daniel dan wel een titel gewonnen. Maar ik heb het anders gedaan en daar heb ik helemaal geen spijt van. Ik ben blij dat ik de gok op Ricciardo heb verloren en de gok op Max heb gewonnen."