"Wolff duidelijk over Verstappen: "Er was nooit een plan"

Max Verstappen rijdt ook dit jaar gewoon voor Red Bull Racing. De Nederlandse wereldkampioen werd vorig jaar regelmatig in verband gebracht met een sensationele overstap naar Mercedes. Toto Wolff stelt nu echter dat er nooit een echt plan was voor deze move.

Verstappen beschikt over een langlopend contract bij Red Bull, maar toch werd er gesproken over een exit. De onrust binnen Red Bull zorgde ervoor dat er ineens serieus werd gesproken over een transfer. Mercedes moest afscheid nemen van Lewis Hamilton voor 2025, en ze hadden een nieuwe stercoureur nodig. Teambaas Toto Wolff flirtte meerdere keren met Verstappen, maar het kwam nooit tot een overstap.

Antonelli

Wolff bleef een aantal pogingen wagen, maar vanuit het kamp Verstappen kwam er geen witte rook. Mercedes nam uiteindelijk een ander besluit. De Duitse renstal legde het jonge talent Andrea Kimi Antonelli vast voor dit jaar. De Italiaan is nog redelijk onervaren, en hij moet nog veel gaan leren. Dat werd pijnlijk duidelijk toen hij crashte in de eerste minuten van zijn eerste vrije training in Monza. Mercedes liet hem daarna nog meerdere tests afwerken, zo kwam hij deze week in actie op het circuit van Jerez.

Geen plan

De verhalen over Verstappen zijn echter nog niet verdwenen. Mercedes-teambaas Wolff probeert deze verhalen nu echter uit de lucht te halen. In een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport krijgt hij de vraag of hij had gehoopt dat Verstappen naar Mercedes zou komen: "Er was nooit een plan. We praatten wel altijd en we hielden de communicatielijnen open. Op een gegeven moment gaf hij aan dat hij voorlopig wilde blijven waar hij zat, omdat het daar voor hem goed voelde. En ik zei toen dat we voor Andrea Kimi Antonelli zouden gaan, omdat dat voor ons ook goed voelt. En laten we nu eens kijken waar dit alles ons brengt."