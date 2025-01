Ook Brown pleit voor fulltime stewards in F1

De stewards in de Formule 1 lagen vorig jaar regelmatig onder vuur. De inconsistente beslissingen zorgden voor irritatie bij teams en coureurs, en er werd gevraagd om nieuwe regels. Ook Zak Brown pleit nu voor het aanstellen van professionele stewards.

De stewards lagen afgelopen seizoen veelvuldig onder vuur. Ze namen inconsistente beslissingen, en dat zorgde voor ergernis bij onder meer Max Verstappen. Zo kreeg hij een taakstraf na het schelden tijdens een persconferentie, en kwam Charles Leclerc voor hetzelfde vergrijp weg met een boete. Verder werden er aan het einde van het seizoen tijdstraffen uitgedeeld die veel hoger waren dan aan het begin van het jaar.

Fulltime stewards

Meerdere coureurs en kenners lieten aan de FIA weten dat ze verandering willen zien. Zo pleitte men voor het aanstellen van professionele en permanente stewards. Nu zitten er elk raceweekend andere stewards en is het een soort vrijwilligerswerk. Ook McLaren-CEO Zak Brown ziet dit wel zitten, zo legt hij uit aan Channel 4: "Ik denk dat we in de winter een stapje terug moeten doen. We hebben veel straffen, we hebben te veel inconsistenties. Ik denk dat we allemaal erkennen dat we fulltime stewards nodig hebben. Ik geef de stewards niet de schuld, maar ik denk niet dat ze zijn ingesteld op succes, dus we hebben fulltime stewards nodig."

Regeltjes

Browns team McLaren kreeg vorig jaar ook te maken met controversiële straffen. De tijdstraf van Lando Norris in Austin deed bijvoorbeeld veel stof opwaaien. Brown stelt dat er te veel regeltjes zijn in de Formule 1: "We kunnen niemand anders dan onszelf de schuld geven, of het nu de teams of de coureurs zijn, maar we hebben te veel regeltjes voor alles. Dus ik denk dat we gewoon een stapje terug moeten doen en een beetje subjectiever moeten zijn, en een beetje gezond verstand moeten gebruiken bij het opleggen van bepaalde straffen."