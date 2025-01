Oud-coureur Liuzzi ziet Cadillac-zitje wel zitten

Het team van Cadillac debuteert in 2026 in de Formule 1. Het is nog niet duidelijk wie er voor het team gaan rijden, maar er gaan wel veel namen rond. Oud-coureur Vitantonio Liuzzi vindt het een interessant project, en hij doet een open sollicitatie.

Het team van Cadillac is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut in de Formule 1. Ze willen er direct staan, en ze azen op goede resultaten. Ze willen hun ambities kracht bijzetten door goede coureurs aan te trekken. Het lijkt erop dat ze voor een Amerikaanse coureur willen gaan, en dat ze het tweede zitje willen opvullen met een ervaren kracht. De namen van Sergio Perez en Valtteri Bottas werden al genoemd.

Hülkenberg

Veel coureurs vinden het project van Cadillac zeer interessant. Dat geldt ook voor oud-coureur en huidig FIA-steward Vitantonio Liuzzi. De Italiaan doet zelfs een open sollicitatie, zo legt hij grinnikend uit in de Inside Line F1 Podcast: "Ik sta ervoor open! Eigenlijk wilde ik mijn CV opsturen, als je me kunt helpen met Andretti! Ik ben er echt nog steeds klaar voor. Ik ben net als Nico Hülkenberg, die sprong altijd in teams en nu is hij gesetteld. Ik ben er klaar voor, want de honger is er nog steeds."

Weinig successen

Het lijkt er echter niet op dat Liuzzi überhaupt kans zal maken op het zitje. De Italiaanse oud-coureur reed in 2017 voor het laatst een race in de International GT Open. Hij reed in zijn loopbaan tachtig Grands Prix, maar in dienst van Red Bull, Toro Rosso, Force India en HRT wist hij geen grootse prestaties te bereiken. Zijn beste resultaat was een zesde plaats, en in 2011 reed hij zijn laatste race voor het team van HRT. In de afgelopen jaren was hij vooral werkzaam als steward voor de FIA tijdens Formule 1-weekenden.