Tombazis: "Coureurs laten zich bij kritiek op boetes leiden door emotie"

De FIA heeft de laatste tijd veel kritiek te verduren gekregen van de Formule 1-coureurs. Een van de punten waarop de GPDA felle kritiek uitte, was het gebrek aan transparantie omtrent de geldboetes in de Formule 1, want wat doet de mondiale autosportbond met dat geld? FIA-kopstuk Nikola Tombazis reageert nu op die kritiek.

De FIA, en met name president Mohammed Ben Sulayem, ligt de afgelopen tijd behoorlijk onder vuur. De Formule 1-coureurs hebben meermaals kritiek geuit op de mondiale autosportbond en onderstreepten dit nog maar eens met een open brief die de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) na de GP van Brazilië publiceerde.

Hierin werd de FIA niet alleen opgeroepen om 'leden als volwassenen te behandelen', maar kreeg ook de FIA-president er flink van langs. Ben Sulayem had de coureurs voorafgaand aan de GP van Singapore namelijk via de media opgedragen om meer op hun taalgebruik te letten. Daar waren de rijders niet van gediend en in de open brief spoorde de GPDA de FIA-president dan ook aan om eens 'op zijn eigen toon en taalgebruik te letten wanneer hij met coureurs praat, of over hen'.

Geldboetes

Maar dat was niet het enige waar de coureurs kritiek op hadden. Zij stelden bovendien de geldboetes ter discussie. In totaal werd er in 2024 270.000 euro aan boetes - exclusief voorwaardelijke boetes - geïnd door de FIA voor 50 overtredingen. Dit gaat onder andere om snelheidsovertredingen in de pitstraat, vloeken en andere coureurs in weg rijden. De GPDA gaf aan meer transparantie te willen wat betreft de besteding van deze boetes.

Nadat de FIA-president stelde dat de coureurs hier niks mee te maken hadden, heeft Nikolas Tombazis, Single Seater Director van de FIA, nu in gesprek met Motorsport.com ook gereageerd op de kritiek van de coureurs omtrent de boetes.

"De FIA ​​is geen winstgevende organisatie", zo begint de Griek. "We hebben geen aandeelhouders die naar wat cijfers op de beurs kijken en hopen dat de aandelenkoers omhoog gaat of dat er meer dividend wordt uitgekeerd of zoiets. Dus al het geld wordt uitgegeven aan wat als gunstige aspecten wordt beschouwd, of het nu gaat om veiligheid, grassroots in de motorsport of andere projecten die te maken hebben met verkeersveiligheid."

Emoties

Tombazis denkt dat de kritiek van de coureurs ook met emoties te maken heeft. "Ik denk dat deze vraag van de coureurs soms licht beïnvloed wordt door de emoties van het moment, welke boete er ook besproken wordt enzo. Ik besef dat iedereen die een boete betaalt er altijd een beetje geïrriteerd over is en zich misschien wat benadeeld voelt. Maar er zijn zeker zoveel verschillende niveaus van projecten, dat je nooit tot de conclusie kunt komen dat dit geld op de één of andere manier wordt uitgegeven aan kerstfeestjes en dergelijke."

"Boetes van coureurs worden niet gebruikt voor andere categorieën"

De Single Seater Director van de FIA benadrukt dat het geld in ieder geval niet wordt gebruikt voor andere raceklassen. "Wat ik met absolute zekerheid kan zeggen, is dat boetes van coureurs in de ene sport geen andere sport of een andere categorie subsidiëren. Maar als je kijkt naar andere initiatieven, of het nu onze campagnes zijn, zoals die over online misbruik en alle grassroots waar we het eerder over hadden, of veiligheidsprojecten, dan geloof ik dat het nobele manieren zijn om dergelijk geld te besteden. En dit geld draagt ​​daaraan bij."