Enorme Hamilton-hype verwacht: "Straten zullen vol staan"

Het is de verwachting dat Lewis Hamilton later deze maand voor het eerst een test gaat afwerken voor Ferrari. Veel fans kijken reikhalzend uit naar dit moment, en het kan voor een soort 'Hamiltonmania' gaan zorgen. De eerste test kan een groot publiek gaan trekken.

Hamilton mag zich sinds 1 januari officieel Ferrari-coureur noemen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn gezicht echter nog niet laten zien op de fabriek in Maranello. Het is de verwachting dat dit elk moment kan gaan gebeuren. Hij wordt volgende week verwacht voor zijn eerste rondjes op de simulator, en zijn rondjes in een fysieke Ferrari-wagen zullen vlak daarna volgen. In Italië kan men haast niet wachten.

Hype

Hamiltons eerste Ferrari-test zal waarschijnlijk plaatsvinden op Fiorano. Men moet rekening houden met veel publiek, zo legt de Italiaanse journalist Roberto Chinchero uit in de podcast James Allen on F1: "Er is al een soort Hamiltonmania begonnen in Italië. Sinds het nieuwe jaar vraagt men zich één ding af: wanneer vindt de eerste Ferrari-test van Hamilton plaats? Ik kan me niet voorstellen hoeveel mensen er rondom de baan zullen staan. Ik verwacht dat de straten van Maranello en Fiorano vol zullen staan met mensen."

"Politie moet hard werken"

Het lijkt een enorme hype te gaan worden. Hamiltons overstap is groot nieuws in Italië, en die eerste test lijkt een spektakel te gaan worden: "Ik verwacht iets wat we al jaren niet meer hebben gezien. Het wordt dus hard werken voor de politie in Maranello! Maar ik ben niet verrast. Alle nationale media, niet alleen de sportmedia, geeft veel aandacht aan de man Lewis Hamilton. De mainstream media vertelt je wie Lewis is, wat zijn passies zijn, wat zijn interesses zijn en waarom het zijn wens is om zijn loopbaan af te gaan sluiten bij het team van Ferrari."