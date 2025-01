'Hamilton neemt volgende week plaats in Ferrari-simulator'

Lewis Hamilton mag zich sinds 1 januari officieel een Ferrari-coureur noemen. De zevenvoudig wereldkampioen is echter nog niet verschenen op foto's of sociale media van Ferrari. Bij Ferrari zijn ze druk bezig met zijn komst, en het lijkt erop dat zijn programma steeds meer vorm begint te krijgen.

Hamilton verliet eind vorig jaar het team van Mercedes. Na elf jaar vond hij het tijd voor een nieuw avontuur, en bij Ferrari gaat hij jagen op zijn recordbrekende achtste titel. Hamilton mag zich al twee weken Ferrari-coureur noemen, maar hij is nog niet naar buiten getreden in het scharlakenrood. Op een aantal teasers op sociale media na, heeft Ferrari ook nog geen foto's gedeeld. Daar lijkt echter zeer snel verandering in te komen.

Meetings

Volgens het doorgaans goed ingevoerd Italiaanse medium AutoRacer heeft Hamilton al meerdere bezoeken gebracht aan Maranello. Het zou dan gaan om informele meetings en privébezoekjes. Hij heeft echter nog geen plaatsgenomen achter het stuur van een Formule 1-bolide van Ferrari. Dit zal echter niet lang meer duren, want eerder werd al duidelijk dat Ferrari hem later deze maand achter het stuur gaat zetten.

Simulator

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldde dat Hamilton op 20 of 21 januari voor het eerst met een Ferrari gaat rijden. AutoRacer komt nu met meer duidelijkheid over de plannen van Ferrari. Volgens het Italiaanse medium liggen de plannen van Ferrari iets anders. Ze stellen dat Hamilton op 20 januari voor het eerst plaats zal nemen in de simulator van Ferrari in de fabriek. Ferrari heeft volgens AutoRacer drie dagen op de baan gepland van 21 tot en met 23 januari. Het is volgens hen de bedoeling dat Hamilton op 22 januari voor het eerst de baan op gaat, al hangt dit ook af van het weer. Het betekent in ieder geval dat Hamilton zich volgende week op de Ferrari-fabriek zal melden.