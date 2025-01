'Hamilton rijdt 20 of 21 januari eerste meters in Ferrari-bolide'

Lewis Hamilton kon eind 2024 nog niet voor zijn nieuwe team Ferrari in actie komen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onthulde al dat Hamilton waarschijnlijk in januari in Fiorano zou gaan testen voor de Scuderia, maar een datum was nog niet bekend. Hier lijkt nu meer duidelijkheid over te zijn.

De 39-jarige Lewis Hamilton maakte nog voor het Formule 1-seizoen 2024 bekend dat hij per 2025 de overstap naar het team van Ferrari zou gaan maken. De zevenvoudig wereldkampioen moest echter nog wel wachten op zijn eerste meters in een Ferrari-bolide. De man uit Stevenage hoopte tijdens de post-season test in actie te kunnen komen voor het Italiaanse team, Mercedes%2Dteambaas%20Toto%20Wolff%20heeft,gaat%20maken%20na%20dit%20jaar.">maar deze aanvraag werd afgewezen door Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hamilton moest zodoende tot het nieuwe jaar wachten op zijn eerste meters in een Ferrari-auto.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaf net voor kerst al aan dat hij verwachtte dat Hamilton in januari voor het eerst in actie zal komen voor Ferrari tijdens een TPC (Testing of Previous Car)-test op Fiorano, maar de Fransman kon nog geen exacte datum geven.

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt nu dat Hamilton op 20 of 21 januari - welke dag het is, hangt af van het weer - zijn eerste meters in een Ferrari zal gaan maken in Fiorano. De 105-voudig Grand Prix-winnaar zal in een bolide uit 2022 of 2023 gaan rijden. Daarna zullen Ferrari en Hamilton afreizen naar Barcelona. Ook in dit geval heeft het Italiaanse team zichzelf een periode van meerdere dagen (vier) gegeven, zodat het de test uit kan stellen bij slechte weersomstandigheden.

Beperkingen TPC-tests

Hamilton zal die vier dagen in Barcelona ook niet allemaal mogen rijden, want volgens de nieuwe Sporting Regulations van de FIA - die op 11 december 2024 bekend werden gemaakt - zitten er vanaf 2025 meer beperkingen aan een TPC-test. Alle F1-teams mogen wanneer ze fulltime F1-coureurs inzetten nog slechts 1000 kilometer per kalenderjaar afwerken, verdeeld over maximaal vier testdagen. Deze 1000 kilometer verdeeld over vier dagen zullen volledig naar Hamilton gaan, waardoor hij zich zo goed mogelijk voor kan bereiden op zijn eerste seizoen bij de Scuderia.