Manager Colapinto doet onthullingen over Alpine-contract

Franco Colapinto tekende vorige week een contract bij Alpine. De Argentijn zal gaan fungeren als reservecoureur, al gaan er veel geruchten rond over het mogelijk vervangen van Jack Doohan. Colapinto's manager geeft nu meer details over zijn contract bij Alpine.

Colapinto maakte vorig jaar redelijk onverwachts zijn debuut in de Formule 1. De Argentijn verving bij Williams de tegenvallende Logan Sargeant. Colapinto maakte veel indruk, maar bij Williams waren er geen mogelijkheden voor de toekomst. Het team heeft Carlos Sainz en Alexander Albon vastgelegd, en Colapinto had geen kans. Bij Alpine gaat Colapinto fungeren als reservecoureur, al gaan er veel geruchten rond over het mogelijk vervangen van Jack Doohan.

Racen

De overstap van Colapinto kwam niet als een verrassing. Het gonsde al maanden van de geruchten. Maria Catarineu doet samen met Jamie Campbell-Walter het management van Colapinto, en ze spreekt zich uit bij Infobae: "Het duurde lang, want onderhandelingen zijn soms complex. Dat was nu het geval. Maar Flavio Briatore was altijd heel volhardend, en in de laatste weken was hij heel intens." Volgens Catarineu is het een goede deal: "De overeenkomst kwam rond, omdat beide partijen kregen wat ze wilden. Flavio kon Franco vastleggen, en James kon hem de kans geven om te racen."

Briatore

Briatore is zeer onder de indruk van de stuurmanskunsten van Colapinto. Volgens de manager van de Argentijn wilde de Alpine-adviseur snel toeslaan: "Briatore volgt Franco sinds hij zijn debuut heeft gemaakt in de Formule 1. De eerste dag dat we elkaar spraken zei hij: 'ik zie talent en ik wil hem hebben'. Hij volgde al zijn races en hij bekeek hoe hij zich ontwikkelde als Formule 1-coureur in de negen races die hij kon rijden." Volgens Catarineu wilde Briatore Colapinto ook managen, maar dat ging niet door. Ze onthult hoelang Colapinto heeft getekend: "Williams heeft Franco voor vijf jaar aan Alpine gegeven."