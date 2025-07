'Christian Horner gaat snel F1-comeback maken bij ander team'

Het team van Red Bull Racing ontsloeg vorige week Christian Horner. Na twintig jaar werd de teambaas weggestuurd. Veel mensen gaan er echter vanuit dat hij een comeback gaat maken bij een ander team.

Volgens David Croft gaat Horner terugkeren in de sport. De teambaas heeft al geflirt met Alpine, maar er is een puntje waarom Horner daar niet heen zou gaan. De Franse renstal gaat vanaf volgend jaar rijden met Mercedes-motoren

'Ik ben op zijn kaliber'

"Hij kijkt naar Toto Wolff en ziet een man die in dezelfde periode als Christian is opgeklommen tot eigenaar van een derde van een Formule 1-team, en Christian zal daar vast een half jaloers oog op hebben en denken: 'Dat is precies waar ik zou moeten zijn, want ik ben van dat kaliber'", zei Croft bij zijn werkgever Sky Sports.

Hij vervolgde: "Er zijn misschien ook andere gegadigden voor Alpine, dus het is geen uitgemaakte zaak dat Christian zich zal kunnen inkopen in Alpine." Bovendien wees hij erop dat Horner volgens hem niet over dezelfde financiële middelen beschikt. "Waar komt zijn steun vandaan? Want ik denk niet dat hij, hoewel hij een zeer vermogend man is, de middelen heeft die Toto Wolff heeft."

'Hij gaat terugkeren'

Horner gaat echter terugkeren, aldus Croft: "Hij hoeft niets te overhaasten, maar ik kan me voorstellen dat we op een bepaald moment in de niet al te verre toekomst ergens voor een teambasis staan en zeggen: 'Christian Horner is terug in de F1'."

In totaal heeft Christian Horner 405 Grands Prix aan de leiding gestaan bij Red Bull. Hij zorgde daarmee voor veertien wereldtitels waarvan acht coureurstitels en zes constructeurtitels. Die titels behaalde hij met 124 overwinningen en in totaal 287 podiums. Als Horner aan de slag gaat bij Alpine moet hij opnieuw een team opbouwen. Alpine staat momenteel achteraan het constructeurskampioenschap.