Verstappen: "Tijdperk Adrian Newey is voorbij"

Het einde van een belangrijk tijdperk is voorbij bij Red Bull Racing. Max Verstappen heeft aangegeven dat Red Bull verder moet gaan na het vertrek van Adrian Newey naar het team van Aston Martin.

Red Bull onthulde afgelopen dinsdag de RB21, de eerste auto die is geproduceerd zonder invloeden van F1-ontwerplegende Adrian Newey. Na bijna twee decennia lang de auto voor het team uit Milton Keynes te hebben ontworpen, is de 66-jarige ontwerper bij het team vertrokken voor een nieuw avontuur bij Aston Martin.

Teleurstelling

Mei vorig jaar had de Brit zijn vertrek bij het team aangekondigd, en in september 2024 werd hij benoemd tot managing technical partner bij rivaal Aston Martin. Het nieuws van Newey viel samen met de teleurstellende prestaties van de auto. Red Bull heeft maar vijf van de laatste 19 races gewonnen, omdat het team de weg kwijtraakte met de ontwikkeling van de RB20.

Na 10 races niet te winnen heeft Verstappen zijn langste periode zonder winst behaald, sinds 2020, afgelopen seizoen. Ondanks deze teleurstellende resultaten lijkt de RB21 toch erg veel op zijn voorganger.

Doorgaan

Verstappen heeft het team van Red Bull op het hart gedrukt door te gaan zonder Newey en zegt alle vertrouwen te hebben in Pierre Waché. Tegenover de BBC zei Verstappen over Newey's afwezigheid: "Ik denk niet dat we daar te veel over na moeten denken. Het is gebeurd. Hij is er niet meer. Dat is hoe het is. Zo is het afgelopen jaar geweest. En ik heb ook vertrouwen in de mensen die er nu zijn."

Verstappen gaat voor een teamprestatie: "We moeten het allemaal samen doen. Het is een teamprestatie, maar ik heb veel respect voor wat Adrian voor het team heeft gedaan. Ik heb een goede relatie met Adrian en ik ben blij dat hij aan een nieuw project kan beginnen."

Geen zekerheid

Doelen wil de Nederlander nog niet stellen: "Ik heb een paar rondjes gereden, maar de shakedown was meer bedoeld om me op mijn gemak te voelen in de auto, om te zien wat er past, en dan zullen we de komende dagen meer leren over de auto. We weten wat de beperkingen van vorig jaar waren, dus het is belangrijk dat we de komende dagen het tempo beoordelen en kijken of we verbeterd zijn."

"Op dit moment heb ik nog geen doelen voor het seizoen, omdat we niet weten hoe competitief we zijn, maar ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen in het algemeen, vooral in Spa en Zandvoort, mijn favoriete circuits op de kalender."