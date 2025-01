Perez doorbreekt stilte en reageert op vertrek bij Red Bull

Sergio Perez en Red Bull Racing maakten eind 2024 bekend dat de Mexicaan het team uit Milton Keynes na vier jaar zou gaan verlaten. Vervolgens bleef het een tijd stil rondom de rijder uit Guadalajara, maar die stilte heeft hij nu doorbroken.

Sergio Perez kende een matig Formule 1-seizoen 2024. De Mexicaan wist slechts 152 punten te verzamelen, waardoor hij op een teleurstellende achtste plaats in het kampioenschap eindigde. Lange tijd gingen er geruchten rond dat Perez, ondanks het feit dat hij een contract tot en met 2026 op zak had, Red Bull zou moeten verlaten.

De zesvoudig Grand Prix-winnaar ontkende dit telkens, maar eind 2024 gebeurde wat veel mensen al zagen aankomen: Perez en Red Bull maakten bekend dat ze uit elkaar zouden gaan. Red Bull zette het echter zo neer dat het net leek alsof de 34-jarige coureur zelf deze keuze had gemaakt. Zo stelde teambaas Christian Horner dat Perez een sabbatical had genomen.

"Ik had niet verwacht dat ik het team zou verlaten"

Lange tijd bleef het vanuit het Mexicaanse kamp stil, maar de rijder uit Guadalajara heeft deze stilte nu doorbroken. Hij lijkt er echter wel anders tegen aan te kijken dan Horner, want Perez, die voorlopig nog niet weet of hij terug zal keren naar de koningsklasse van de autosport, stelt dat hij zijn Red Bull-vertrek niet had verwacht.

"Mijn prioriteit is genieten, dingen doen die ik nog niet heb gedaan en bij mijn familie zijn. De komende zes maanden zal ik een beslissing nemen over wat ik wil voor de volgende stap in mijn carrière", zo vertelt de Mexicaan op een conferentie in León, Mexico. "Het is nog te vroeg om een ​​antwoord te geven op de vraag of ik van plan ben terug te keren naar de Formule 1. Alles gebeurde heel snel aan het einde van vorig seizoen en ik had niet verwacht dat ik het team zou verlaten."

Familie

Voordat Perez een beslissing neemt over zijn toekomst, gaat de voormalig teamgenoot van Max Verstappen eerst genieten met zijn gezin. "Mijn grootste motivatie is nu om mijn kinderen op een goed pad te leiden en meer aanwezig te zijn in hun leven. Ik ben erg opgewonden om bij mijn familie te zijn, want in de Formule 1 denk je er alleen maar aan om een ​​betere coureur te zijn en je beter voor te bereiden. Je hebt dan gewoon geen tijd voor iets anders."