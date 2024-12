Horner zwaait Perez uit: "Hij heeft besloten een sabbatical te nemen"

Sergio Perez maakte gisteravond bekend dat hij niet langer voor Red Bull rijdt. Max Verstappen krijgt volgend jaar een nieuwe teamgenoot, en hiermee komt een langer periode vol geruchten ten einde. Christian Horner stelt dat Perez de Formule 1-bubbel eventjes wilde verlaten.

Perez kende dit jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Mexicaan kon Verstappen amper bijhouden, en zijn prestaties waren niet goed. Hij verpestte meerdere kwalificaties, moest veel inhaalraces rijden en hij maakte veel fouten. Hij eindigde uiteindelijk op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met slechts 152 WK-punten. Verstappen werd wereldkampioen met 437 WK-punten.

Geweldig teamlid

Red Bull-teambaas Christian Horner is Perez dankbaar voor zijn bewezen diensten. De Brit gaat in een exclusief interview met Sky Sports dieper in op het vertrek van Perez: "Hij was een geweldig teamlid. Het was een zwaar jaar voor hem, maar hij is een geweldig persoon en hij speelde een sleutelrol bij het kampioenschap van 2021, en de constructeurstitels van 2022 en 2023. Hij werd vorig jaar tweede in het wereldkampioenschap, en hij won vijf Grands Prix in onze auto's."

Sabbatical

Horner geeft echter aan dat het tijd was om verder te gaan. Na de seizoensfinale in Abu Dhabi stond er een topoverleg met de Red Bull-top op het programma. Volgens Horner trok Perez echter ook zelf zijn conclusies: "Maar hij reflecteerde na het seizoen en we zaten vorige week bij elkaar om de volgende stappen te bespreken, en hij heeft besloten dat hij een tijdje weggaat, dat hij een sabbatical neemt van de Formule 1. We zijn verdrietig dat hij weggaat, maar het is voor hem ook tijd om tijd door te brengen met zijn jonge gezin, en te kijken wat de toekomst hem brengt."