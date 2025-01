Strijdbare Lawson wil veel gaan leren van Verstappen

Liam Lawson is vanaf dit jaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De jonge Nieuw-Zeelander gaat het zwaar krijgen, want Verstappen is de absolute kopman van het team. Lawson weet dat, en hij stelt dat hij veel kan gaan leren van Verstappen.

Lawson is de opvolger van Sergio Perez, die na teleurstellende resultaten is vertrokken. Perez was in vier seizoenen slechts sporadisch sneller dan Verstappen, en vorig jaar was hij niet in staat de Nederlander te helpen. Hij verlengde zijn contract, maar al snel werd duidelijk dat zijn toekomst bij het team onzeker was. Vlak voor de kerst kwam de bevestiging van zijn vertrek, en nu mag Lawson het gaan proberen.

Falende voorgangers

Het wordt geen makkelijke taak voor de Nieuw-Zeelandse coureur. Hij heeft daarnaast ook nog niet zoveel ervaring, zoals Perez wel had. Verstappen is de snelste man binnen het team, en veel coureurs zakten door het ijs naast Verstappen. Sergio Perez, Pierre Gasly en Alexander Albon hadden het enorm zwaar, en ze verloren allemaal hun stoeltje. Ze verloren het zelfvertrouwen, en hun loopbanen liepen ook schade op. Perez zit nu bijvoorbeeld zonder zitje, en het is onduidelijk wat hij gaat doen in de toekomst.

Leren

Lawson werd ook gewaarschuwd door kenners. In een interview met Auto, Motor und Sport wordt hij gevraagd hoe hij het gaat aanpakken naast Verstappen: "Eerlijk gezegd kijk ik daar het meest naar uit, omdat Max op dit moment de beste coureur ter wereld is in onze sport. Ik ben tijdens alle vrije trainingen toegang tot zijn data. Ik kan dan precies zien wat hij doet, en hoe hij dat doet. Natuurlijk zal het heel erg moeilijk gaan worden om hem bij te houden, maar wat mijn ontwikkeling betreft, is er niemand waar ik meer van kan gaan leren."